Dylan Ferrandis (Yamaha) verletzt, kein Start in Indy

Bei seinem Crash im Finale von Detroit zog sich der französische Yamaha-Werksfahrer Dylan Ferrandis Prellungen und Stauchungen des Handgelenks zu und muss am kommenden Wochenende pausieren.

Nach dem 10. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften in Detroit wurde zunächst vermeldet, dass die vielen Stürze weitestgehend glimpflich ausgegangen waren. Zur Erinnerung: Jason Anderson (Kawasaki), Cooper Webb (KTM), Chase Sexton (Honda) und Dylan Ferrandis (Yamaha) fielen bei der Sturzorgie von Detroit aus. Dazu kommen die verletzt ausgefallenen Adam Cianciarulo ( Kawasaki), Aaron Plessinger (KTM) und Max Anstie (KTM). Ken Roczen (Honda) war in Detroit gar nicht erst am Start.

Dylan Ferrandis startete in Detroit auf P10 und fuhr auf Rang 5 nach vorne. In Runde 21 landete er am Gegenhang eines Doppelsprungs und wurde dabei heftig zusammengestaucht: «Es war kein Sturz, aber ich habe einen heftigen Schlag auf die Handgelenke bekommen. So konnte ich unmöglich weiterfahren.»

Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass er sich keine Brüche zugezogen hat. Das rechte Handgelenk ist aber heftig geprellt und gestaucht. Der Franzose klagt weiterhin über starke Schmerzen. Am kommenden Samstag in Indianapolis wird der Yamaha-Werksfahrer nicht am Start stehen können. In der Tabelle rangiert der Franzose mit 88 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) auf Platz 8.

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 229

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 187, (-42)

3. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 187, (-42)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 184 (-45)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 173, (-56)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 164, (-65)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 164, (-65)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-88)

9. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-96)

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 119, (110)