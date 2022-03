Zeitumstellung: SX Seattle mit Nique Thury (Yamaha)

Dominique Thury startet in der US Westküstenmeisterschaft

Malcolm Stewart ist in diesem Jahr in der 450er Klasse Podiumskandidat

In Seattle wird der 12. Lauf der US Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Eli Tomac (Yamaha) hat ein komfortables Punktepolster, aber dahinter bleibt es spannend. Nique Thury startet in der 250er Westküsten-Klasse.

Die US Supercrossmeisterschaften gehen an diesem Wochenende in ihre 12. Runde. Austragungsort ist das Lumen Field von Seattle (Washington), wo das letzte Rennen im Jahre 2019 ausgetragen wurde.

Wegen der Zeitumstellung in Europa von Winter- auf Sommerzeit, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag vorgenommen wird, finden die Qualifikationstrainings noch bei mitteleuropäischer (Winter)-Zeit und das Abendprogramm bereits nach der Zeitumstellung statt. In Seattle fand die Zeitumstellung auf Sommerzeit bereits am 13. März statt. Das hat zur Folge, dass zwischen Qualifikation und Abendprogramm eine außergewöhnlich lange Pause zu sein scheint, aber dazwischen liegt eben genau die Zeitumstellung, die in Europa um 2 Uhr stattfindet, wenn die Uhren von 2 Uhr Winterzeit auf 3 Uhr Sommerzeit umgestellt werden.

In der 450er Klasse hat sich Eli Tomac (Yamaha) nach seinem 6. Saisonsieg in Indianapolis bereits deutlich abgesetzt. Sein Vorsprung von 51 Punkten entspricht nun fast 2 Rennsiegen (in den USA werden für den Sieg im Supercross 26 Punkte vergeben), d.h. Tomac wird in jedem Falle Meisterschaftsführender bleiben. Dahinter wird es allerdings zwischen Anderson, Barcia und Stewart immer enger und auch Webb, Musquin und Sexton haben noch Podiumschancen.

Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart war zwar bei seinem Crash letzte Woche in Indianapolis ziemlich angeschlagen, doch er hat sich inzwischen wieder erholt und wird in Seattle wieder angreifen können. Er ist dieses Jahr Podiumskandidat.

Die Liste der verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle ist letzte Woche in Indianapolis wieder etwas länger geworden. Justin Brayton (Honda) stürzte im Qualifying auf den Kopf und fällt dieses Wochenende mit Gehirnerschütterung aus. Auch Shane McElrath fällt wegen einer ähnlichen Verletzung aus. Dylan Ferrandis wird in Seattle nach seiner Handgelenksverletzung in Detroit ebenfalls nicht antreten können. Plessinger (KTM/Armbruch), Cianciarulo (Kawasaki/Knie), Roczen (Honda/Gesundheitsprobleme), Anstie (KTM/kollabierte Lunge) und Savatgy (KTM/Knie) fallen weiterhin aus oder haben die Saison vorzeitig beendet.

Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 255

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 204, (-51)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 204 (-51)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 202, (-53)

5. Cooper Webb (USA), KTM, 191, (-65)

6. Marvin Musquin (FRA), KTM, 185, (-70)

7. Chase Sexton (USA), Honda, 183, (-72)

8. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 141, (-114)

9. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 135, (-120)

10. Ken Roczen (GER), Honda, 133, (-122)

Trotz des vorzeitigen Saisonendes von Ken Roczen dürfen sich die Fans auf den Auftritt des deutschen Glücksritters Dominique Thury (Yamaha) freuen, denn in Seattle geht es mit dem 7. von insgesamt 10 Läufen zur US-Westküstenmeisterschaft weiter, in welcher Thury startet. Letzte Woche versuchte sich der Schneeberger erstmals in der 450er-Premiumklasse und verfehlte dabei den Finaleinzug nur knapp. Das Finale in der 250er Westküstenmeisterschaft war für ihn dieses Jahr kein großes Thema mehr. Er konnte in 6 Rennen immerhin bereits 40 Punkte sammeln und rangiert damit auf Patz 18. An der Tabellenspitze konnte sich Christian Craig (Yamaha) bereits mit 28 Punkten Vorsprung etwas absetzen, während es dahinter ebenfalls sehr knapp zugeht. Mosiman und Lawrence trennt nur ein Meisterschaftspunkt.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 6:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 148

2. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 120, (-28)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 119, (-29)

4. Vince Friese (USA), Honda), 99, (-49)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 87, (-61)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 82, (-66)

7. Robbie Wageman (USA), Yamaha, 80, (-68)

8. Garrett Marchbanks (USA), 73 (-75)

9. Carson Brown (USA), KTM, 73, (-75)

10. Chris Blose (USA), GASGAS, 63, (-85)

...

18. Dominique Thury (GER), Yamaha, 40, (-108)

So können die Rennen in Seattle verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Seattle*)

Samstag, 26. März 2022 (MEZ)

19:50: 250SX West Gruppe B Freies Training

20:05: 250SX West Gruppe A Freies Training



20:20: 450SX Gruppe A Freies Training

20:35: 450SX Gruppe B Freies Training



21:20: 250SX West Gruppe B Qualifying 1

21:35: 250SX West Gruppe A Qualifying 1

21:50: 450SX Gruppe A Qualifying 1

22:05: 450SX Gruppe B Qualifying 1



23:35: 250SX West Gruppe B Qualifying 2

23:50: 250SX West Gruppe A Qualifying 2



Sonntag, 27. März 2022

00:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

00:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2



Umstellung auf Sommerzeit: 2:00



Vorläufe (MESZ):

04:10: 250SX West Vorlauf 1

04:24: 250SX West Vorlauf 2

04:38: 450SX Vorlauf 1

04:52: 450SX Vorlauf 2



Hoffnungsläufe:

05:13: 250SX West Hoffnungslauf

05:25: 450SX Hoffnungslauf



Finals:

05:51: Finale 250SX West

06:29: Finale 450SX



*) Angaben in MEZ, MESZ und ohne Gewähr