Samstagabend-Vorschau: Titelentscheidungen in Denver

In Denver (Colorado) wird an diesem Wochenende voraussichtlich die Titelentscheidung der US-Supercrossmeisterschaften in beiden Klassen fallen. Lokalmatador und Tabellenführer Eli Tomac freut sich auf sein Heimrennen.

An diesem Wochenende wird in der offenen Arena 'Empower Field at Mile High' in Denver (Colorado) das 16. und damit vorletzte Rennen der US-Supercross-Saison 2022 ausgetragen. Die Wetteraussichten sind bei Temperaturen von 20 Grad und Sonnenschein gut. Die Rennen finden wieder als Nachmittagsveranstaltungen statt. Das bedeutet, dass die Rennen nicht mitten in der Nacht, sondern bereits in den Abendstunden europäischer Zeit ausgetragen werden.

Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) geht in Denver in der 450er Klasse als Lokalmatador an den Start. Ihm fehlen lediglich 9 Punkte für den vorzeitigen Titelgewinn. Das bedeutet: Sollte Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson das Rennen gewinnen, genügt Tomac bereits der 14. Platz zum vorzeitigen Titelgewinn. Das dürfte für ihn eine überschaubare Aufgabe werden. Der Titelgewinn vor seinem Heimpublikum ist Tomac zwar so gut wie sicher, aber man sollte trotzdem den Tag nicht vor dem Abend loben.

Um die Podestplätze wird es auch in Denver weiter heiß hergehen und die endgültige Entscheidung wird erst beim Saisonfinale in Salt Lake City fallen. Anderson hat nach 15 Rennen beste Chancen, Gesamtzweiter zu werden. Um Rang 3 streiten sich noch Barcia, Stewart und Musquin, die nur 9 Punkte trennen.

Meisterschaftsstand nach Runde 15 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 341

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 298, (-43)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 275 (-66)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 272, (-69)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 266, (-75)

6. Chase Sexton (USA), Honda, 250, (-91)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 244, (-97)

8. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 152, (-189)

9. Brandon Hartranft (USA), Suzuki, 151 (-190)

10. Justin Brayton (USA), Honda, 145, (-196)

11. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 141, (-200)

12. Ken Roczen (D), 133, (-208)

Nachdem HRC-Werksfahrer Jett Lawrence die Meisterschaft an der Ostküste bereits letzte Woche in Foxborough für sich entschieden hat, steht nun Christian Craig (Yamaha) vor seinem Matchball. Ihm fehlen nur noch 3 Punkte zum Titelgewinn. Das bedeutet: Selbst bei einem Sieg von Hunter Lawrence würde Craig mit Rang 20 vorzeitig zum Westküstenchampion gekürt werden. Also ist auch sein Titel so gut wie in trockenen Tüchern. Mit von der Partie ist diesmal auch wieder der deutsche Glücksritter Dominique Thury (Yamaha), der nach 8 von 10 Läufen auf Platz 15 rangiert. Er könnte sich in den beiden letzten Rennen des Jahres in der Tabelle noch weiter verbessern.

Meisterschaftsstand 250 West nach Lauf 8 von 10:

1. Christian Craig (USA), Yamaha, 194

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171, (-23)

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 158, (-36)

4. Vince Friese (USA), Honda), 127, (-67)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 125, (-69)

6. Nate Trasher (USA), Yamaha, 112, (-82)

...

15. Dominique Thury (GER), Yamaha, 49, (-145)

So können die Rennen in Denver verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Denver*)

Samstag, 30. April 2022

15:15: 250SX West Qualifying 1, Gruppe B

15:30: 250SX West Qualifying, Gruppe A

15:45: 450SX Gruppe A Qualifying 1

16:00: 450SX Gruppe B Qualifying 1

16:15: 450SX Gruppe C Qualifying 1

17:35: 250SX West Qualifying 2, Gruppe B

17:50: 250SX West Qualifying 2, Gruppe A

18:05: 450SX Gruppe A Qualifying 2

18:20: 450SX Gruppe B Qualifying 2

18:35: 450SX Gruppe C Qualifying 2



Vorläufe:

21:07: 250SX West Heat 1

21:21: 250SX West Heat 2

21:34: 450SX Heat 1

21:48: 450SX Heat 2



Hoffnungsläufe:

22:19: 250SX West Hoffnungslauf (5 Min. plus 1 Runde)

22:29: 450SX Hoffnungslauf (5 Min. plus 1 Runde)



Finals:

22:53: 250SX West Finale

23:26: 450 SX Finale



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr