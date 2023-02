Zeitplan: Die Ostküstenrennen beginnen in Houston 03.02.2023 - 20:06 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen erreichte zuletzt das Podium

Am Wochenende findet in Houston/Texas der 4. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. In der 450er Klasse ist die Spitze enger zusammengerückt. In der 250er Klasse wird Tom Vialle (KTM) sein US-Debüt geben.