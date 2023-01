Cooper Webb (KTM): Wieder Ärger mit Gegnern

Red Bull-KTM-Ass Cooper Webb haderte auch beim Triple-Crown-Event in Anaheim 2 mit den ungestümen Manövern der Gegner.

Cooper Webb konnte in Anaheim 2 beim Triple-Crown-Event mit den Finalrängen 7, 4 und 2 Schadensbegrenzung betreiben. Der Red Bull-KTM-Star wurde in der Schlussphase des ersten Final-Heats von Kawasaki-Hoffnungsträger Jason Anderson unsanft von innen ausgehebelt und verlor wertvollen Boden – Webb verlor damit noch zwei Positionen.

Durch die Probleme von Leader Eli Tomac (Yamaha), der im dritten Lauf wild abflog und in der Tageswertung am Ende nur Platz 6 holte, hat Webb dennoch in der Tabelle Punkte gutmachen können. «Es war ein Abend mit einige Höhen und Tiefen», stellte KTM-Star Cooper Webb fest, der in der Tabelle vor Ken Roczen und aktuell gleichauf mit Anaheim 2-Sieger Chase Sexton (Honda) Rang 2 belegt.

«Im ersten Rennen hatte ich eine Kollision mit einem anderen Fahrer und habe mir dabei auch noch die Hand angeschlagen, was niemals gut ist», berichtet Webb über die Attacke von Anderson. «Nach Platz 4 im zweiten Rennen ist mir im letzten Rennen des Tages dann ein guter Start gelungen. Ich bin vorne gefahren und am Ende auf Platz 2 angekommen.»

Webb grübelt ein wenig: «Es gab einige seltsame Rennunfälle, aber wir nehmen den vierten Platz jetzt gerne so mit.» Und Webb kündigt an: «Ich freue mich jetzt auf den Weg in Richtung Osten und das nächste Rennen in Houston. Dort werden wir dann versuchen, unseren ersten Saisonsieg einzufahren.»

Ergebnis Anaheim 2, 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-5-1

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-1-3

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-3-4

4. Cooper Webb (USA), KTM, 7-4-2

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 4-6-5

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-2-13

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 8-7-7

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 11-8-6

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 6-11-8

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 10,9-9

Meisterschaftsstand nach Lauf 3 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 69

2. Chase Sexton (USA), Honda, 65, (-4)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 65, (-4)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 58, (-11)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 55, (-14)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 54, (-15)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 48, (-21)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 45, (-24)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 43, (-26)

10. Colt Nichols (USA), Honda, 39, (-30)