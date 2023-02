Cooper Webb (KTM) über seinen 2. Saisonerfolg

Mit seinem zweiten Saisonerfolg beim Triple Crown Event von Arlington (Texas) kam Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb bis auf 2 Punkte an Tabellenführer Eli Tomac (Yamaha) heran.

Mit seinem zweiten Saisonerfolg beim Triple Crown Event von Arlington brachte sich Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb in Stellung und kam in der Tabelle der 450er Klasse bis auf 2 Punkte an den Meisterschaftsführenden Eli Tomac (Yamaha) heran.

Tomac unterlief im 3. Rennen der entscheidende Fehler, als er in Führung liegend stürzte und den möglichen Lauf- und Tagessieg wegwarf - ein Fehler, der zuletzt Chase Sexton in Tampa und Oakland unterlief, als der HRC-Werksfahrer in beiden Rennen ebenfalls in Führung liegend zu Boden ging.

Webb fuhr in Arlington wieder extrem clever und nutzte im dritten Finale das Durcheinander beim Überrunden. Er startete einen seiner berüchtigten Endspurts, setzte sich zuerst gegen Jason Anderson durch, der im Bereich der Whoops ins Straucheln geriet und kurze Zeit später auch gegen Sexton, der Probleme hatte, am überrundeten und gestürzten Kyle Chisholm vorbeizukommen.

Im Ziel hatten Webb und Sexton jeweils 8 Punkte, doch das bessere Ergebnis des dritten Laufs lieferte die Entscheidung zugunsten Webbs.

«Ich bin extrem happy über diesen Erfolg», strahlte Webb. «Diese Strecke hat mir schon immer gelegen. Hier das Triple Crown Event zu gewinnen, ist aber etwas ganz Besonderes. Das erste Finale war mit Rang 5 nicht besonders gut. Wir konnten danach einige Verbesserungen vornehmen, die sich bezahlt gemacht haben. Natürlich habe ich auch von den Fehlern der Anderen profitiert, aber letztendlich habe ich den Sieg nach Hause gebracht. Ich wusste, dass ich im letzten Rennen den Sieg brauchte, um die Tageswertung zu gewinnen. Nun will ich diesen Schwung und das Selbstvertrauen mit in die nächsten Rennen nehmen. An der Spitze geht es äußerst eng zu. Wir wissen also, was zu tun ist.»

Kommende Woche geht es im Infield des Daytona International Speedway mit Meisterschaftsrunde 8 weiter. Die Meisterschaften gehen über insgesamt 17 Runden.

Ergebnis SX Arlington, 450 ccm:

1. Cooper Webb (USA), KTM, 5-2-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 3-3-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-4-6

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 8-1-3

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-6-4

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-5-5

Meisterschaftsstand nach Lauf 7 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 160

2. Cooper Webb (USA), KTM, 158, (-2)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 155, (-5)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 130, (-30)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 122, (-38)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 121, (-39)