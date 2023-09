Vorschau SMX Playoff Finale in Los Angeles

Im Los Angeles Memorial Coliseum findet am kommenden Wochenende das Finale der SMX Playoffs statt. Ken Roczen (Suzuki) hat zwar noch Titelchancen, aber Jett Lawrence und Chase Sexton sind klar im Vorteil.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet im Los Angeles Memorial Coliseum das Finale der SMX Playoffs statt. Die Punkteausbeute wird beim Finale verdreifacht, so dass der Sieger 75 Punkte erhält, für P2 werden 66 Punkte und für P3 60 Punkte vergeben. Die Einzelheiten des Playoff-Punktesystem und mögliche Szenarien sind in diesem Artikel erläutert.

Tabellenführer Chase Sexton und sein australischer HRC-Teamkollege Jett Lawrence gehen als Favoriten ins Rennen. Wer von beiden das Rennen gewinnt, ist Champion, egal was dahinter passiert. Der deutsche HEP-Suzuki-Pilot Ken Roczen hat nach 2 absolvierten Playoffs nur noch geringe Titelchancen. Wenn der Deutsche gewinnt und Sexton nicht besser als P3 wird, wäre er Champion.

Die Strecke ist äußerst spektakulär: Es wird einen Bergaufsprung bis hoch zu den Arkaden und das olympische Eingangstor geben. Der Sprung zurück ins Stadion geht direkt in eine Sandsektion über. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 26 Grad ausgezeichnet.

SMX 450 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88 (-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74, (-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71, (-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60, (-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59, (-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58, (-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44, (-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42, (-48)

In der 250er Klasse haben Hunter Lawrence (Honda), Jo Shimoda (Kawasaki) und Haiden Deegan noch intakte Titelchancen. Lawrence und Shimoda trennen nur drei Punkte und Deegan ist auf P3 nur 7 Punkte von der Spitze entfernt. Da es auch in dieser Klasse dreifache Punkteausbeute gibt, bleibt es also auch hier spannend.

SMX 250 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 Punkte

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 86 (-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63, (-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62, (-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62, (-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59, (-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54, (-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54, (-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49, (-40)

So können die Rennen in Los Angeles verfolgt werden:

Livetiming:

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan Playoff 2, Coliseum Los Angeles *)

Samstag, 23.09.2023

21:00 - SMX Training & Qualifying

Sonntag, 24.09.2023

03:30 – Eröffnung

04:06 - 250SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

04:38 - 450SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

08:55 - 250SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)

06:27 - 450SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr