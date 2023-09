Jett Lawrence (HRC) wird von der AMA verwarnt

Wegen Verletzung der Pflicht zur Leistungserbringung ist HRC-Werksfahrer Jett Lawrence von der AMA schriftlich verwarnt worden. Der Australier hatte Ken Roczen im zweiten Lauf von Chicago den Laufsieg überlassen.

Wegen seines 'Babygeschenks' ist HRC-Werksfahrer Jett Lawrence von der AMA schriftlich verwarnt worden.

Zur Erinnerung: Lawrence führte den zweiten Lauf vor Roczen und Sexton an. Drei Runden vor Schluss winkte er den Deutschen vorbei, so dass Roczen den zweiten Lauf gewann. Da der Deutsche am Mittwoch vor dem Rennen zum zweiten Mal Vater geworden war, ging dieses in er Geschichte des amerikanischen Profisports einmalige Ereignis als 'Babygeschenk' in die Geschichtsbücher ein.

Einen Einfluss auf das sportliche Ergebnis hatte diese Aktion allerdings nicht, denn Lawrence gewann mit einem 1-2-Ergebnis trotzdem die Tageswertung und erhielt dafür auch die volle Punktzahl, denn die Punktzahl wird allein aus dem Ergebnis der Summe beider Läufe abgeleitet. Die AMA sah in dieser Aktion dennoch einen Verstoß gegen die 'Pflicht zur Leistungserbringung' und verwarnte den Australier schriftlich. Die AMA weist in ihrer Entscheidung darauf hin, dass es im Wettkampf um einen sportlichen Wettstreit geht.

Diese Verwarnung hat keine Auswirkungen auf den Punktestand. Lawrence hat vor dem entscheidenden Rennen im Coliseum von Los Angeles am kommenden Wochenende einen Rückstand von 2 Punkten auf Tabellenführer Chase Sexton (HRC).

SMX 450 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88 (-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74, (-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71, (-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60, (-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59, (-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58, (-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44, (-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42, (-48)