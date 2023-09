So könnte Ken Roczen noch SMX-Champion werden

Vor dem entscheidenden SMX-Playoff in Los Angeles hat der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen einen Rückstand von 10 Punkten zur Spitze. Mit welchem Szenario könnte der Deutsche noch Champion werden?

Die drei SMX-Playoffs haben ein sehr spezielles Reglement. Das Ziel der Meisterschaften ist es, den besten Fahrer aus beiden Kategorien, Supercross und Motocross, zu küren.

Die US-Supercross-Meisterschaften wurden in diesem Jahr über 17 Events ausgetragen. Es folgten die Motocross-Meisterschaften mit 11 Runden. Alle Punkte, welche die Fahrer in der Summe beider Serien erzielt haben, wurden zu einer kombinierten Wertung zusammengefasst.

Dieses Ergebnis war der Startpunkt für die drei Playoffs in Charlotte, Chicago und Los Angeles. Chase Sexton hatte am Ende der Motocross-Saison in Crawfordsville insgesamt 710 Punkte der kombinierten Wertung auf seinem Konto. Ken Roczen hatte in dieser Kombi-Wertung 'nur' 340 Punkten, weil er bis auf ein Rennen die Motocross-Saison ausgelassen hatte. Dennoch reichten diese 340 Punkte für P8 der kombinierten Wertung, weil er allein im Supercross schon 304 Punkte geholt hatte und 36 Punkte von seinem Motocross-Einsatz in High Point dazukamen (304 + 36 = 340).

Entscheidend für den Startpunkt der Playoffs war allein die kombinierte Wertung. Roczen bekam also für Platz 8 genau 14 Punkte. Das sind die Punkte, die man sonst für einen 8. Platz bei einem Nationals-Rennen erhält. Leader Sexton startete mit 25 Punkten in die Playoffs.

Jedes der drei Playoff wird über zwei Läufe ausgetragen. Für den Laufsieg gibt es aber nicht 25 Punkte wie bei normalen Rennen, sondern die 25 Punkte gibt es für das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis eines Playoffs wird wie beim Motocross der Nationen nach dem 'olympischen Prinzip' ermittelt: Platz = Punkt. Wer die wenigsten Punkte hat, ist der Sieger.

Wir bleiben bei Ken Roczen: 14 Punkte stammten aus der kombinierten SX-MX-Wertung und das erste Playoff beendete er mit einem 3-3-Ergebnis (entsprechend 3 + 3 = 6 Punkte) auf Platz 2. Dylan Ferrandis hatte bei diesem Rennen aber mit einem 2-4-Ergebnis ebenfalls 6 Punkte, aber Tiebreaker ist hier wie üblich das bessere Ergebnis im zweiten Lauf. Roczen war in Heat 2 Dritter, Ferrandis Vierter, also Vorteil Roczen. Für diesen zweiten Platz erhielt er genau 22 Punkte, damit war sein Punktestand nach dem ersten Playoff von 14 +22 = 36 Punkte angewachsen.

Das zweite Playoff in Chicago am vergangenen Samstag beendete Roczen mit einem 3-1-Ergebnis (entsprechend 4 Punkte) auf Platz 2. Jett Lawrence erzielte mit einem 1-2-Ergebnis 3 Punkte und wurde damit Tagessieger. Für diesen Sieg erhielt er aber nicht die 'normalen' 25 Punkte, sondern die doppelte Punktzahl: 50. Roczen erhielt für Platz 2 statt 22 insgesamt 44 Punkte. Alle Punkte wurden im zweiten Playoff verdoppelt.

Der Punktestand von Roczen erhöhte sich damit in Charlotte auf 14 + 22 + 44 = 80 Punkte. Tabellenführer Chase Sexton hat 90 Punkte, die sich wie folgt ergeben:

SX-MX-Kombi: 25 (P1)

Playoff #1: 25 (P1)

Playoff# 2: 40 (P3)

Playoff #3 mit dreifacher Punkteausbeute:

Im entscheidenden dritten Playoff am kommenden Wochenende im Coliseum von Los Angeles wird die Punktezahl nun sogar verdreifacht. Der Sieger erhält 3 x 25 Punkte = 75 Punkte. Für Platz 2 gibt es 3 x 22 = 66 Punkte und für P3 werden 3 x 20 = 60 Punkte ausgeschüttet. Der Unterschied zwischen dem Sieger und dem Zweiten beträgt also in diesem Falle 9 Punkte. Da Tabellenführer Sexton gegenüber Roczen 10 Punkte Vorsprung hat, könnte gerade dieser eine Punkt zum Zünglein an der Waage werden.

Aktueller Punktestand nach 2 von 3 Playoffs:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88 (-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74, (-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71, (-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60, (-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59, (-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58, (-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44, (-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42, (-48)

Wir betrachten die mögliche Szenarien für die Top-3, also Sexton (90 Punkte), Lawrence (88 Punkte) und Roczen (80 Punkte). Es ergeben sich zwischen diesen drei Fahrern 6 mögliche Szenarien für das Playoff #3:

Szenario 1 für Playoff #3:

1. Ken Roczen : 75

2. Chase Sexton: 66

3. Jett Lawrence: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Chase Sexton: 90 + 66 = 156

2. Ken Roczen: 80 + 75 = 155

3. Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

Szenario 2 für Playoff #3:

1. Ken Roczen: 75

2. Jett Lawrence: 66

3. Chase Sexton: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Ken Roczen: 80 + 75 = 155

2. Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3. Chase Sexton: 90 + 60 = 150

Szenario 3 für Playoff #3:

1. Jett Lawrence: 75

2. Ken Roczen: 66

3. Chase Sexton: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2. Chase Sexton: 90 + 60 = 150

3. Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Szenario 4 für Playoff #3:

1. Jett Lawrence: 75

2. Chase Sexton: 66

3. Ken Roczen: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Jett Lawrence: 88 + 75 = 163

2. Chase Sexton: 90 + 66 = 156

3. Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Szenario 5 für Playoff #3

1. Chase Sexton: 75

2. Jett Lawrence: 66

3. Ken Roczen: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2. Jett Lawrence: 88 + 66 = 154

3. Ken Roczen: 80 + 60 = 140

Szenario 6 für Playoff #3:

1. Chase Sexton: 75

2. Ken Roczen: 66

3. Jett Lawrence: 60

Es ergäbe sich folgender Endstand:

1. Chase Sexton: 90 + 75 = 165

2. Jett Lawrence: 88 + 60 = 148

3. Ken Roczen: 80 + 66 = 146

Bei 10 Punkten Rückstand reicht es für Roczens Meisterschaftsgewinn also nicht, wenn er das letzte Playoff einfach nur gewinnt. Wenn er gewinnt und Sexton gleichzeitig Zweiter wird, ist Sexton mit einem Punkt Vorsprung trotzdem Champion (Szenario 1). Nur dann, wenn Roczen gewinnt und Lawrence Zweiter wird, kann der Deutsche noch Champion werden. In 3 von 6 der hier durchgerechneten Szenarien wäre Sexton Champion. Jett Lawrence wäre in 2 von 6 Szenarien Meister, nämlich genau dann, wenn er das dritte Playoff auch gewinnt.

Am Ende könnten Roczen tatsächlich ein paar wenige Punkte fehlen, die er während der Motocross-Saison in der kombinierten SX-MX-Wertung eingebüßt hatte. Die große Frage ist, ob HRC für das Finale eine Stallorder ausgibt oder nicht. Wenn Lawrence oder Sexton gewinnen, hat Honda den Titel in jedem Falle sicher, egal was dahinter passiert. Dann ist selbstverständlich keine Stallorder notwendig. Interessant wird der Fall, dass Roczen vor Lawrence gewinnt. In diesem Falle müsste Honda handeln und Stallorder ausgeben, weil sie sonst den Titel verlieren. Vor dem Finale in Los Angeles sind also die Weichen klar in Richtung HRC gestellt. Aus der Perspektive des HRC-Werksteams ist für das bevorstehende Finale wichtig, dass beide Werksfahrer im Rennen und im Bereich der Top-3 der Tageswertung bleiben.