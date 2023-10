Ken Roczen verlängert bei HEP Suzuki

Nach seiner erfolgreichen Rückkehr zu Suzuki verlängerte Ken Roczen seinen Vertrag mit HEP Progressive Suzuki um ein weiteres Jahr. Für den Deutschen steht Supercross und die SMX-Playoffs im Focus.

Suzuki Motor USA gab die Verlängerung der Partnerschaft mit Ken Roczen und dem Team HEP Motorsports bekannt. Ken Roczen hat die Marke Suzuki in diesem Jahr neuen Schwung verliehen. Er gewann das Supercross von Indianapolis, holte mehrere Podestplätze und beendete die US Supercrossmeisterschaften auf P4, punktgleich mit Cooper Webb auf Rang 3. Die neu geschaffenen SMX Playoffs beendete der Deutsche auf dem zweiten Platz.

«Ich freue mich über die Vertragsverlängerung», erklärte der Thüringer. «Wir haben in diesem Jahr einige tolle Dinge geleistet und ich bin wirklich motiviert, mich im kommenden Jahr weiter zu verbessern. Dieses Jahr war eines der unterhaltsamsten und besten Jahre meiner Karriere und ich freue mich, dass es weitergehen kann.»

Auch Teammanager Larry Brooks ist begeistert: «Wir haben seit Anfang des Jahres einen langen Weg zurückgelegt, um zu den Top-Konkurrenten aufzusteigen. Jedesmal, wenn Kenny an den Start ging, kämpfte er um Siege. Das gesamte Team, einschließlich Ken selbst, hat extrem hart gearbeitet und das zeigte sich dann auch in den Ergebnissen. Als ich einen Schritt zurücktrat und mir ansah, was wir geleistet hatten, war ich wirklich beeindruckt. Ich bin sicher, dass Ken auch im kommenden Jahr erfolgreich sein wird.»

In der Pressemitteilung wird erklärt, dass Roczen an den SMX-Meisterschaften teilnehmen wird. Das bedeutet in jedem Falle eine Teilnahme an den Supercrossmeisterschaften und an den Playoffs im Herbst. Ob der Deutsche noch einmal für die neu geschaffene FIM-Supercross-Meisterschaft in den Ring steigen wird, ließ das Team offen.