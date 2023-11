Marvin Musquin (KTM) beendet seine SX-Karriere

Marvin Musquin hat seine Zukunftspläne bekanntgegeben. Er wird 2024 nicht mehr an den AMA Supercross-Meisterschaften teilnehmen. Der Franzose ließ offen, ob er künftig noch Motocrossrennen bestreiten wird.

Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin erklärte das Ende seiner Supercross-Karriere. Der Franzose ließ offen, ob er im kommenden Jahr eventuell noch an den US Nationals oder an den WSX Playoffs teilnehmen wird.

«Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich 2024 nicht an den US-Supercross-Meisterschaften teilnehmen werde», erklärte Musquin. «Ich habe mir eine Auszeit genommen, um meine letzten Verletzungen auszukurieren. Jetzt habe ich wieder mit dem Fahrtraining begonnen und es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich werde so schnell wie möglich weitere Neuigkeiten mitteilen, sobald ich selbst mehr Klarheit über meine Zukunft habe.»