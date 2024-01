Chase Sexton (KTM) im Schlamm vor Tomac und Roczen

Titelverteidiger Chase Sexton (Red Bull KTM) setzte sich in einem chaotischen Rennen im Schlamm von San Francisco durch, gewann vor Jett Lawrence (Honda) und übernahm die Tabellenführung. Ken Roczen wurde Dritter.

Nach Einbruch der Kältewelle an der US-Westküste versank die zweite Runde der US-Supercross-Meisterschaften im Schlamm. Tiefe Spurrinnen, regen und Wind machten den Piloten zu schaffen. Der amtierende MXGP-Champion Jorge Prado (GASGAS) gewann den ersten Vorlauf vor Chase Sexton (KTM), Ken Roczen (Suzuki) und Eli Tomac (Yamaha). Der beim Saisonauftakt in Anaheim noch überlegene Jett Lawrence (Honda) haderte mit einem defekten Roll-Off seiner Brille und Sichtproblemen und kam auf P5 ins Ziel. Das zweite Heatrace gewann der Franzose Dylan Ferrandis (Honda) vor Cooper Webb (Yamaha) und Aaron Plessinger (KTM).

Titelverteidiger Chase Sexton übernahm die Führung und hatte an der Spitze des Feldes unter den Umständen noch immer die besten Sichtbedingungen. Ken Roczen zog den Holeshot knapp vor Sexton, doch bereits am ersten Hügel strauchelte der Deutsche und würgte sein Bike ab. Mehrere Fahrer stürzten in der ersten Kurve, unter anderem Malcolm Stewart (Husqvarna), Jason Anderson (Kawasaki) und Christian Craig (Husqvarna). Malcolm Stewart musste das Rennen aufgeben.

Ken Roczen musste sich nach seinem Fehler in der ersten Runde vom Ende des Feldes wieder nach vorn arbeiten, kam aber bereits auf Rang 10 aus der ersten Runde. In der zweiten Runde hatte sich der Deutsche bereits auf P5 nach vorne gekämpft. Nach Runde 3 hatte 'K-Roc' schon P3 erreicht und konnte zwischenzeitlich die Lücke zu Eli Tomac (Yamaha) schließen, doch als die Überrundungen begannen, wurden die Verhältnisse immer brutaler. Die Strecke versank im Wasser und die Piloten mussten immer wieder nach neuen Spuren suchen, weil gestrauchelte Piloten die Ideallinie blockierten.

Sexton hatte am Ende das Glück des Tüchtigen, als er mit dem gestürzten Jett Lawrence (Honda) kollidierte und einen Sturz gerade noch vermeiden konnte. Jett ging im Finale gleich mehrfach zu Boden und wirkte am Ende völlig frustriert. Er konnte auf P9 ebenfalls nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Tomac kam auf P2 in den letzten Minuten noch einmal näher an den führenden Sexton heran, doch am Ende gewann der Titelverteidiger mit einem Vorsprung von 7,4 Sekunden vor Tomac. Roczen hatte am Ende im Ziel auf P3 einen Rückstand von 27 Sekunden zur Spitze. Roczens Suzuki-Teamkollege Shane McElrath wurde in diesem Rennen Vierter.

Mit seinem Triumph in San Francisco holte Sexton nicht nur den ersten Sieg für sein neues Team Red Bull KTM, sondern übernahm damit zugleich die Meisterschaftsführung. Jett Lawrence fiel auf P2 zurück und Eli Tomac rangiert nach der zweiten Meisterschaftsrunde bereits auf P3. Roczen liegt mit 12 Punkten Rückstand zur Spitze auf Tabellenrang 7.

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) strauchelte im Finale ebenfalls mehrfach und kam schließlich auf Rang 7 ins Ziel. Erneut eine gute Leistung zeigten Aaron Plessinger (Red Bull KTM) und Dylan Ferrandis auf den Plätzen 6 und 7.

Das nächste Rennen der US-Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in San Diego statt.

Ergebnis Supercross San Francisco:

1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Shane McElrath (USA), Suzuki

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jett Lawrence (AUS), Honda

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Cooper Webb (USA), Yamaha

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki

...

17. Justin Barcia (USA), GASGAS

…

22. (DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32, (-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27, (-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)