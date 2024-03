Aaron Plessinger (KTM): Heftiger Abflug in Daytona

Red-Bull-KTM-Fahrer Aaron Plessinger verzeichnete im Supercross-Finalrennen von Daytona in den USA einen heftigen Sturz und büßte damit viele Punkte in der Meisterschaft ein.

Das AMA-Supercross-Event von Daytona brachte für Aaron Plessinger einen empfindlichen Rückschlag. Der Mann aus dem Red-Bull-KTM-Team kam im Finale ordentlich vom Start weg und belegte zunächst Rang 6. In einer schnellen Rhythmus-Sektion kam Plessinger dann aber heftig und spektakulär zu Sturz und wurde hoch aus dem Sattel katapultiert. Dabei hatte er viel Glück, dass er nicht von seinem Motorrad getroffen wurde.

Der 28-Jährige aus Ohio, der im Qualifying auf Platz 8 landete, musste danach mit einem verbogenen Bike kurzfristig die Box aufsuchen. Als 18. brachte Plessinger nur mickrige drei Meisterschaftspunkte nach Hause. «Daytona war wirklich interessant», stellte er zynisch fest. «Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt, dann kam der Regen. Es wurde etwas schlammig, die Piste war schon vorher weich, das kam dann auch noch dazu.»

«Das Heat-Race lief gut», berichtete Plessinger. «Ich bin bei meiner Fahrt zu Rang 3 richtig gut in den Fluss gekommen. Ich war dann auch im Finale gut dabei – es lief gut, bis es dann eben nicht mehr so war.»

Zum Sturz, bei dem sein Bike mit dem Vorderrad einen Gegenhang streifte, sagte der KTM-Pilot: «Ich war so um Platz 5 oder 6 unterwegs. Ich habe dann bei einem Absprung eine weiche Stelle erwischt und bin über den Lenker geflogen. Ich habe mich aufgerappelt, das Motorrad war aber komplett verbogen, daher bin ich an die Box gefahren. Ich bin dann wieder raus auf die Piste gegangen und rumgerollt, um noch ein paar Punkte mitzunehmen.»

Plessinger hat in Daytona viele Punkte auf die Spitzenleute in der Meisterschaft verloren. Er belegt nun in der Tabelle Rang 6, mit derzeit 28 Zählern Rückstand auf den australischen Leader und Daytona-Sieger Jett Lawrence (Honda).

Ergebnis Supercross Daytona:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Cooper Webb (USA), Yamaha

5. Ken Roczen (D), Suzuki

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Dylan Ferrandis (F), Honda

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki

10. Benny Bloss (USA), Beta

11. Justin Barcia (USA), GASGAS

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 160 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 150, (-10)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 147, (-13)

4. Eli Tomac (USA) Yamaha, 144, (-16)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 133, (-27)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 132, (-28)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 131, (-29)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 107, (-53)

9. Justin Cooper (USA), Yamaha, 91, (-69)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 87, (-73)

11. Justin Barcia (USA), GASGAS, 82, (-78)