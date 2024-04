Vorschau und Zeitplan SX Nashville zum Showdown 19.04.2024 - 01:02 Von Thoralf Abgarjan

© AMA Die US Supercross-Meisterschaften gehen in Nashville in ihre 14. Runde

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercross-Meisterschaften in Nashville (Tennessee) in ihre 14. von insgesamt 17 Runden. Der Titelkampf spitzt sich zu. Cooper Webb (Yamaha) und Jett Lawrence liegen gleichauf.