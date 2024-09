Vorschau: SMX-Playoff in Concord mit Ken Roczen 05.09.2024 - 21:40 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Concord findet das erste von 3 SMX Playoffs statt

Am kommenden Samstag findet auf dem zMAX Dragway in Concord die erste Runde der SMX-Playoffs statt und HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen wird in der 450er Klasse wieder ins Geschehen eingreifen.