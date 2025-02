Ostküsten-Auftakt in Tampa: Vorschau und Zeitplan

Am kommenden Wochenende wird im Raymond James Stadium von Tampa der 5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften ausgetragen. Außerdem beginnen die 250 ccm Lites-Ostküsten-Meisterschaften.

Am kommenden Wochenende findet im Raymond James Stadium von Tampa (Florida) der 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Zugleich ist das Rennen der Auftakt der 250 Lites-Ostküstenmeisterschaften.

Sowohl für HRC-Werksfahrer und Titelfavorit Jett Lawrence als auch für den MXGP-Weltmeister Jorge Prado ist die Saison bereits beendet. Prado musste in Spanien seine ausgekugelte Schulter operieren lassen und 'Jettson' seinen Kreuzbandriss im rechten Knie. An der Spitze der Tabelle geht Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton ins Rennen. Sein Vorsprung gegenüber Ken Roczen (Suzuki) beträgt 2 Punkte. Die beiden Star Racing Yamaha Werksfahrer, Cooper Webb und Eli Tomac, haben neben Sexton und Roczen ebenfalls intakte Titelchancen.

In Tampa wird mit Dominique Thury (Yamaha) ein weiterer deutscher Fahrer am Start stehen. Der Schneeberger will sich mit dem 250er Motorrad im Feld der 450er behaupten. Sollte er es mit dem unterlegenen Material ins Abendprogramm schaffen, wäre das ein großer Erfolg.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 4 von 17:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 84 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 82 (-2)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 75 (-9)

4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74, (-10)

5. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-13)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 64, (-20)

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-22)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 52, (-32)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 52, (-32)

10. Justin Cooper (USA), Yamaha, 51, (-33)

In der 250er Klasse geht es in Tampa mit dem Auftakt der Lites-Ostküsten-Meisterschaften weiter. Neben Titelverteidiger Tom Vialle (KTM), der mit der Startnummer 1 ins Rennen geht, darf man auf das Debüt von Triumph-Neuzugang Austin Forkner gespannt sein. Triumph feierte vor einer Woche mit Jordon Smith den ersten Sieg im US Supercross. Weitere Kandidaten auf vordere Plätze sind der Westküsten-Champion des Vorjahres, RJ Hampshire (Husqvarna), die Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen, Seth Hammaker und Cameron McAdoo, die Yamaha-Armada mit Nate Thrasher, Pierce Brown und Daxton Bennick. HRC-Werksfahrer Chance Hymas (Honda) laboriert noch an den Folgen seiner Kreuzbandverletzung. Mit Max Anstie (Yamaha) und Harri Kullas (Husqvarna) sind neben dem Franzosen Tom Vialle in Tampa weitere europäische Fahrer am Start.

Die Wetteraussichten in Florida sind neblig. Es soll bei Tageshöchstwerten von 28 Grad insgesamt wolkig, aber trocken bleiben.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 8. Februar 2025*)



18:00 - Freie Trainings

19:05 - Zeittrainings

Sonntag, 9. Februar 2025

Vorläufe:



01:06 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:20 - 250SX East Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

01:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



02:22 - 250SX East Last Chance Qualifyer

02:33 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



02:53 - 250SX East Main Event (15 Min.+1 Runde)

03:27 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)



*) Angaben ohne Gewähr