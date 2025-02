Tampa: Eli Tomac muss Medical Center aufsuchen

Im zweiten Qualifying von Tampa (Florida) geriet Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac mit dem Fuß zwischen Fußraste und Boden und musste humpelnd das Medical Center aufsuchen, aus dem vorerst Entwarnung kam.

Während der zweiten Qualifying-Session in Tampa, wo an diesem Wochenende der 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften stattfindet, geriet Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac bei der Auffahrt zu einem Sprung mit dem linken Fuß unter die Fußraste und setzte auf dem Boden auf. Er musste danach die Strecke mit starken Schmerzen verlassen und suchte stark humpelnd das Medical Center auf. Nachdem dort keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt wurden, bestätigte das Team inzwischen seine Teilnahme am Abendprogramm.

Eli Tomac geht von Startposition 8 aus ins Rennen. Schnellster in der Qualifikation war Tabellenführer Chase Sexton (Red Bull KTM). Ken Roczen (Suzuki) qualifizierte sich mit 1,3 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Rang 9. Dominique Thury beendete das Qualifying auf Platz 32 der kombinierten Wertung.

Im Qualifying der 250er Ostküstenmeisterschaft flog der französische Titelverteidiger Tom Vialle heftig im Bereich der Whoops ab, blieb aber zum Glück von schweren Verletzungen verschont. Polesetter der 250er Klasse ist Max Anstie (Yamaha). Tom Vialle qualifizierte sich auf Platz 10.