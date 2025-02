Eli Tomac (Yamaha): Wadenbein-OP am Freitag

Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac hat sich bei seinem Zwischenfall während des Qualifikationstrainings zum 5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften das linke Wadenbein gebrochen. Die OP ist für Freitag geplant.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac wird sich am kommenden Freitag einer Operation zur Stabilisierung seines Wadenbeins unterziehen. Im Training zum 5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften kam er mit dem linken Bein unter die Fußraste und klagte sofort über starke Schmerzen. Nach ersten Checks im Medical Center des Raymond James Stadiums trat er zwar zum Abendprogramm an, konnte aber auf Platz 17 nur Schadensbegrenzung betreiben.

«Ich bin zurück an einem vertrauten Ort», erklärte Tomac über die sozialen Medien.« Morgen werden noch ein paar Scan durchgeführt, um genau zu sehen, was los ist und ich bereite mich für die Operation am Freitag vor. Es ist einfach Mist und ich kann nicht glauben, wie es passiert ist. Anscheinend hat die Fußraste das Duell gegen mein Bein gewonnen! Ich habe versucht, es zu ertragen, aber ein gebrochener Knochen ist ein gebrochener Knochen.»