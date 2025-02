Pierce Brown (Yamaha) erleidet Wirbelbruch

Bei seinem Sturz im Finale von Tampa hat sich Star Racing Yamaha Pilot Pierce Brown einen Bruch des Brustwirbels T5 zugezogen, der umgehend operiert werden muss. Brown stürzte in Führung liegend.

Im 250er Finale von Tampa (Florida), dem Auftakt der US-Ostküstenmeisterschaften, kam es zum Rennabbruch. Pierce Brown wechselte Ende 2024 von Troy Lee Designs GASGAS zu Star Racing Yamaha. Im Finale zog zunächst der Brite und spätere Sieger Max Anstie den Holeshot, doch Brown setzte sich durch und übernahm in der zweiten Runde die Führung. Nachdem er sich in der Anfangsphase etwas absetzen konnte, kam Anstie innerhalb der ersten fünf Runden immer näher an den Führenden heran und begann, seinen Teamkollegen Brown unter Druck zu setzen.

In der 7. Runde kam Brown am Ende der Waschbrettsektion ins Straucheln, flog über den Lenker ab, schlug in den Gegenhang einer Bodenwelle ein und blieb regungslos am Boden liegen. Das Rennen wurde mit roter Flagge unterbrochen.

Als Brown mit angelegter Halskrause aus dem Stadion gefahren wurde, hob er den Daumen – ein Signal, das Hoffnung gab, dass er vielleicht nur mit dem Schrecken davongekommen ist. Die Untersuchungen ergaben aber, dass sich Brown einen Bruch des Brustwirbels T5 zugezogen hat, der umgehend operiert werden muss, um die Bruchstücke zu fixieren.