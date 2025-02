Malcolm Stewart holt ersten Sieg, Drama für Roczen

Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart holte in Tampa seinen ersten 450er-Supercross-Sieg. Ken Roczen (Suzuki) kollidierte mit einem Überrundeten, flog heftig ab und musste das Rennen mit abgesprungener Kette aufgeben.

5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Tampa (Florida): Eli Tomac (Yamaha) verletzte sich bereits im Qualifying am linken Fuß, nachdem er von der Fußraste abrutschte und bei der Auffahrt zu einem Sprung mit dem Bein auf den Boden aufsetzte. Zwar wollte der Star Racing Yamaha Werksfahrer zum Abendprogramm antreten, konnte aber mit Rang 7 im Vorlauf und Platz 17 im Finale nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Ähnlich erging es Dylan Ferrandis (Honda), der nach einer schon am Donnerstag vor dem Rennen zugezogenen Trainingsverletzung das Rennen in Tampa aussitzen musste.

Nachdem Tabellenführer Chase Sexton mit einer Rundenzeit von 54,179 von der Pole Position ins Rennen ging, gewann der Red Bull KTM Werksfahrer auch den zweiten Vorlauf vor dem erstaunlich gut aufgelegten Malcolm Stewart (Husqvarna) und Justin Cooper (Yamaha).

HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence stürzte zu Beginn des ersten Vorlaufs vor der Auffahrt zur Ziellinie, nachdem er die Streckenbegrenzung touchiert hatte. Der Australier musste danach das Medical Center aufsuchen. Hunter konnte danach nicht erneut antreten. Einzelheiten seiner Verletzung liegen derzeit noch nicht vor.

Ken Roczen (Suzuki) stürzte im zweiten Vorlauf in der ersten Kurve nach dem Start und musste danach das Feld von der letzten Position aus von hinten aufrollen. Der Deutsche qualifizierte sich auf Platz 7 für das Finale.

Im Finale zog Chase Sexton den Holeshot vor Justin Cooper und Jason Anderson (Kawasaki). Ken Roczen startete auf Platz 4, orientierte sich aber sofort nach vorne. In Runde 2 überholte er Cooper in einer Linkskehre auf der Innenlinie. In der 5. Runde ging er an Anderson vorbei und rangierte danach hinter Chase Sexton auf Platz 2. Von hinten kam zu diesem Zeitpunkt jedoch Malcolm Stewart immer näher. Besonders im Bereich der Whoops machte er viel Boden gut und in Runde 9 setzte er sich gegen Roczen durch. Danach begannen auch schon die Überrundungen. Roczen musste sich zwischenzeitlich gegen die Angriffe von Cooper Webb (Yamaha) zur Wehr setzen und auch Anderson war dahinter nicht weit entfernt. In der Sandsektion kreuzte der überrundete Jeremy Hand (Honda) Roczens Linie, so dass es zur Kollision kam und drei Piloten heftig abflogen. Bei dem Zwischenfall riss Ken Roczen einen weiteren Überrundeten, Tristan Lane (KTM), mit, der ebenfalls stürzte. Ken Roczen überschlug sich mehrfach und kam auf die Gegenfahrbahn, von der aus er sich zum Glück schnell wieder in Sicherheit bringen konnte.

Bei der Kollision mit Hand sprang Roczens Antriebskette herunter. Roczen wollte das Rennen fortsetzen und versuchte, im tiefen Sand sein Motorrad in Betrieb zu setzen. Ohne Antrieb musste er das Rennen schließlich frustriert aufgeben und wurde nur auf Platz 21 gewertet.

In der 19. Runde ging Chase Sexton in Führung liegend am Ende der Whoops zu Boden, so dass Malcolm Stewart die Führung übernehmen konnte. Sexton fiel nach diesem Crash noch bis auf Rang 5 zurück, konnte seine Tabellenführung dennoch verteidigen, weil seine ärgsten Widersacher, Eli Tomac und Ken Roczen, in Tampa mit noch größeren Problemen haderten.

Malcolm Stewart holte im Raymond James Stadium von Tampa seinen ersten Sieg in der 450er Klasse. Cooper Webb (Yamaha) beendete das Finale auf Rang 2 und Jason Anderson (Kawasaki) komplettierte auf Platz 3 das Podium

Dominique Thury qualifizierte sich auf Platz 32 und beendete den 1. Vorlauf auf Platz 13. Mit Platz 7 im Last Chance Rennen verfehlte er aber den Finaleinzug.

Ken Roczen fiel durch das Drama von Tampa nach 5 von 17 absolvierten Rennen in der Tabelle von Platz 2 auf Platz 4 zurück und hat nun einen Rückstand von 18 Punkten zur Spitze. Cooper Webb konnte Tabellenrang 2 übernehmen.

Der 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in Detroit statt.

Ergebnis SX Tampa, 450:



1. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Chase Sexton (USA), KTM

6. Justin Barcia (USA), GASGAS

7. Joey Savatgy (USA), Honda

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Shane McElrath (USA), Honda

10. Justin Hill (USA), KTM

…

17. Eli Tomac (USA), Yamaha

...

21. (DNF) Ken Roczen (D), Suzuki

…

DNQ: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNQ: Dylan Ferrandis (F), Honda

…

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 5 von 17:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 101 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 96, (-5)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-17)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 83 (-18)

5. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80 (-21)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 77, (-24)

7. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-30)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 69, (-32)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 68, (-33)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-39)

11. Justin Hill (USA), KTM, 57, (-44)

12. Joey Savatgy (USA), Honda, 46, (-55)

13. Aaron Plessinger (USA), KTM, 40, (-61)

14. Shane McElrath (USA), Honda, 40, (-61)

15. Dylan Ferrandis (F), Honda, 30, (-71)