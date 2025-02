Max Anstie (Yamaha) siegt in Tampa

Nach einem schweren Sturz des in Führung liegenden Pierce Brown (Yamaha) musste das 250er Finale von Tampa mit roter Flagge abgebrochen werden. Max Anstie (Yamaha) gewann den Auftakt der Ostküsten-Meisterschaften.

Auftakt der US Lites Ostküstenmeisterschaften im Raymond James Stadium von Tampa: Der britische Star Racing Yamaha Pilot Max Anstie qualifizierte sich am Vormittag auf Platz 1 für das Abendprogramm und gewann auch den zweiten Vorlauf. Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) musste im Qualifying einen herben Rückschlag wegstecken: Er flog im Bereich der Whoops heftig ab, konnte später zum Glück aber an den Rennen teilnehmen. Allerdings war für den Franzosen unter dem Eindruck des Crashs in Florida eher Schadensbegrenzung angesagt.

Max Anstie (Yamaha) zog im Finale den Holeshot, doch schon in der Anfangsphase des Rennens wurde er von seinem Teamkollegen Pierce Brown abgefangen. Brown führte das Rennen 6 Runden lang an. RJ Hampshire (Husqvarna) landete auf der Streckenbegrenzung, stürzte und fiel danach weit zurück.

An der Spitze des Feldes ließ sich Anstie von Brown nicht abschütteln und blieb ihm auf den Fersen. In Runde 6 flog geriet Brown am Ende der Waschbrettsektion ins Straucheln und flog über den Lenker ab. Brown blieb am Boden liegen, so dass das Rennen mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Nachdem der Star Racing Yamaha Pilot aus dem Stadion transportiert wurde, ging Anstie mit dem 'staggered' Start als Führender ins Rennen und gewann den Saisonauftakt mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden vor Daxton Bennick. Für Anstie war dies der zweite Sieg im US Supercross in seiner Karriere. Bennick, der auf Rang 2 ins Ziel kam, erhielt nach dem Rennen einen Punktabzug von 5 Zählern wegen Missachtung der Rotkreuzflagge. Er war nach dem Crash von Brown trotz geschwenkter Flagge gesprungen.

Cameron McAdoo (Kawasaki) wurde trotz einer Kreuzbandverletzung Dritter, rangiert aber in der Tabelle wegen Bennicks Strafe auf Platz 2. Triumph-Werksfahrer Austin Forkner ging angeschlagen und mit Fieber in den Tag. Er qualifizierte sich nur auf Platz 14 und beendete den ersten Vorlauf auf Platz 7. Im Finale ging er nach einer Kollision mit Cullin Park hart zu Boden und beendete sein Debüt im Triumph-Werksteam nur auf dem enttäuschenden 17. Platz.

Titelverteidiger Tom Vialle (KTM) beendete das Finale von Tampa auf Platz 5. Der zweite Lauf der US Ostküstenmeisterschaften findet am kommenden Wochenende in Detroit statt.

Ergebnis Tampa 250 East:



1. Max Anstie (GB), Yamaha

2. Daxton Bennick (USA), Yamaha

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

5. Tom Vialle (F), KTM

6. Chance Hymas (USA), Honda

7. Cullin Park (USA)m, Honda

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha

9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

10. Carson Mumford (USA), Honda

…

17. Austin Forkner (USA), Triumph

18. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

Tabellenstand 250 East nach Event 1:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 25

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 20, (-5)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 18, (-7),

4. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 17, (-8), Punktabzug -5

5. Tom Vialle (F), KTM, 17, (-8)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 16, (-9)

7. Cullin Park (USA)m, Honda, 15, (-10)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 13, (-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12, (-13)