Vorschau SX Detroit: Alle Rennen früher als sonst

Malcolm Stewart holte in Tampa seinen ersten Sieg in der 450er Klasse

Am kommenden Samstag findet im Ford Field von Detroit der 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. Die Rennen beginnen bereits am frühen Nachmittag Ortszeit und die Karten werden in Michigan neu gemischt.

Der 6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften am kommenden Wochenende im Ford Field von Detroit findet früher als gewöhnlich statt. Das Hauptprogramm beginnt bereits um 14:30 Uhr Ortszeit. Für die Zuschauer in Deutschland und Europa bedeutet dies, dass die Rennen noch in den Abendstunden des Samstags stattfinden. Schon ab 21 Uhr finden die Vorläufe statt.

Die Ausgangslage in der 450er Klasse hat sich nach dem ereignisreichen Rennen in Tampa drastisch verändert. Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton konnte trotz seines Sturzes zwar seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigen, aber Ken Roczen (Suzuki) ist nach seinem unglücklichen Ausfall auf Platz 4 der Tabelle zurückgefallen. Sein Rückstand beträgt 18 Punkte. Neben Jett Lawrence (Honda) und Jorge Prado (Kawasaki) ist nun auch Star Racing Yamaha Werksfahrer Eli Tomac mit Wadenbeinbruch aus dem Titelkampf ausgeschieden.

Damit befindet sich nun Cooper Webb (Yamaha) in der besten Verfolgerposition. Husqvarna-Werksfahrer Malcolm Stewart holte in Tampa seinen ersten Sieg in der 450er Klasse und rangiert damit auf Rang 6 der Tabelle.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 5 von 17:



1. Chase Sexton (USA), KTM, 101 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 96, (-5)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 84, (-17)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 83 (-18)

5. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80 (-21)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 77, (-24)

7. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-30)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 69, (-32)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 68, (-33)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-39)

Die US-Ostküstenmeisterschaften gehen in Detroit in ihre zweite Runde. Der britische Star Racing Yamaha Pilot Max Anstie hat nach seinem Auftaktsieg in Tampa die Meisterschaftsführung übernommen.

Tabellenstand 250 East nach Event 1:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 25

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 20, (-5)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 18, (-7),

4. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 17, (-8), Punktabzug -5

5. Tom Vialle (F), KTM, 17, (-8)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 16, (-9)

7. Cullin Park (USA)m, Honda, 15, (-10)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 13, (-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12, (-13)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 15. Februar 2025*)



14:00 - Freie Trainings

15:05 - Zeittrainings

Vorläufe:



21:06 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

21:20 - 250SX East Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)



21:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

21:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



22:22 - 250SX East Last Chance Qualifyer

22:33 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



22:53 - 250SX East Main Event (15 Min.+1 Runde)

23:27 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)



*) Angaben ohne Gewähr