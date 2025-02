Auch Hunter Lawrence (HRC) für Monate außer Gefecht

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jett Lawrence muss sich nun auch HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Damit fällt das HRC-Werksteam komplett aus.

Nach seinem Crash im 450er Vorlauf von Tampa musste HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence den Wettkampf beenden. Anfangs war von einer Kopfverletzung die Rede. Die Untersuchungen ergaben Risse im Schulter- und Armbereich sowie eine gerissene Knorpel-Lippe (Labrum) an der rechten Schulter, die sogar eine Operation erfordert. Der Australier wird 8 bis 10 Wochen und damit für den Rest der Supercross-Meisterschaften ausfallen.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Jett Lawrence (Kreuzbandriss) bedeutet dies ein Totalausfall des Honda-Werksteams in der 450er Klasse.

Das HRC-Fractory-Team wird in Detroit nur in der 250er Ostküstenmeisterschaft vertreten sein, aber auch Chance Hymas ist nach seinem Kreuzbandriss, den er sich Ende der Saison 2024 zugezogen hatte, noch nicht zu 100% fit. Am 22. Februar wird Jo Shimoda in Arlington, Texas in der 250SX Westküstenmeisterschaft antreten, aber auch er ist nach seinem Fingerbruch gehandicapt.