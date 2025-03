Zeitplan East/West Showdown Indianapolis

Der 9. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis markiert die Saisonhalbzeit und Ken Roczen (Suzuki) kann nach seinem Daytona-Sieg mit gestärktem Selbstvertrauen antreten.

Die US Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in ihre 9. Runde und läuten damit die Saisonhalbzeit ein. Im Lucas Oil Stadium von Indianapolis holte Ken Roczen vor zwei Jahren seinen unvergessenen 'Kickstart'-Triumph und im vergangenen Jahr belegte der Deutsche beim Triple Crown Event mit einem 2-2-3-Ergebnis den zweiten Platz hinter Jett Lawrence (Honda). In diesem Jahr kann Ken Roczen nach seinem spektakulären Sieg in Daytona mit einer Extra-Portion Selbstvertrauen nach Indiana reisen. Nach 8 von 17 Events führt Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb mit 10 Punkten Vorsprung vor Chase Sexton (Red Bull KTM), der in Daytona nach einem weiteren Crash der Verzweiflung nahe schien.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 8 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 168 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,158, (-10)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 152, (-16)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 125, (-43)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 124, (-44)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 122, (-46)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 111, (-57)

8. Justin Hill (USA), KTM, 101, (-67)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 88, (-80)

10. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80, (-88)

Beim East/West Showdown wird interessant sein zu beobachten, welche der beiden Meisterschaftsserien in diesem Jahr die stärkere ist. Die Ostküsten-Piloten treten zu ihrem 4. Aufeinandertreffen an. Für die Westküsten-Fahrer wird das Rennen in Indy der 6. Lauf. Beim East/West Showdown werden die beiden Star Racing Yamaha Piloten Max Anstie (East) und Haiden Deegan (West) direkt aufeinandertreffen.

Tabellenstand 250 East nach Event 3:



1. Max Anstie (GB), Yamaha, 63

2. Tom Vialle (F), KTM, 57, (-6)

3. Chance Hymas (USA), Honda, 50, (-13)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 49, (-14)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 45, (-18)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43, (-20)

7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 39, (-24)

8. Cullin Park (USA), Honda, 26, (-37)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 37, (-26)

10. Henry Miller (USA), Honda, 33, (-30)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 5:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 109 Punkte

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 103, (-6)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 87, (-22)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 86, (-23)

5. Jordon Smith (USA), Triumph, 85, (-24)

6. Coty Schock (USA), Yamaha, 85, (-24)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 72, (-37)

8. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 60, (-49)

9. Anthony Bourdon (F), Yamaha, 54, (-55)

10. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 52, (-57)

…

23. Dominique Thury (D), KTM, 12 (-97)

So können die Rennen verfolgt werden:



Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 08. März 2025*)



18:00 - Freie Trainings

19:20 - Zeittrainings

Sonntag, 09. März 2025*)

Vorläufe:



01:07 - 250SX West Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:21 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:35 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:49 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



02:21 - 250SX Last Chance Qualifyer

02:33 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



02:53 - 250SX East/West Showdown (15 Min.+1 Runde)

03:28 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr