Ken Roczen ist US-Staatsbürger und US-Fans jubeln

Gratulationsurkunde für den in Deutschland geborenen US-Bürger

Ken Roczen hat die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Die US-Fans jubeln, denn damit stünde er künftig für Team USA beim Motocross der Nationen zur Verfügung. Das Kapitel Deutschland ist damit abgeschlossen.

«Gestern war ein wichtiger Tag für uns», erklärte Ken Roczen nach seiner Entscheidung, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. «Es passiert nicht oft, dass du das Haus als Deutscher verlässt und als Amerikaner zurückkehrst.»

Obwohl Ken in den USA immer wieder mit Problemen und Schwierigkeiten mit Blick auf seinen Aufenthaltsstatus konfrontiert war, wollte er die deutsche Staatsbürgerschaft zunächst nicht ablegen. Dann aber wurde mit seiner amerikanischen Frau Courtney die Familie gegründet und inzwischen sind auch zwei Söhne Griffin und Rafe geboren. Es gab also gute Gründe, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Immer mehr Deutsche wenden sich ab und wandern aus. Wer die Möglichkeit hat, US-Bürger zu werden, wird diese Chance mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nutzen. Nun also auch Ken Roczen.

Wer nicht in die USA kommt, geht zu den Nachbarn. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nimmt die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz seit Jahren zu, was die Schweiz zum beliebtesten Auswanderungsziel für Deutsche macht, gefolgt von Österreich, Spanien und Frankreich.

Damit wird Ken Roczen auch nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen zur Verfügung stehen. Allerdings könnte er fortan für das US-Team starten. Diese Konstellation könnte interessant werden. Die Fans in den USA jubeln schon.