Vorschau: Triple Crown Event in Birmingham 20.03.2025 - 23:44 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Birmingham findet der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt

Im Protective Stadium von Birmingham wird am kommenden Wochenende der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften ausgetragen und Ken Roczen (Suzuki) tritt erstmals als amerikanischer Staatsbürger an.