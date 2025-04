Vorschau Supercross Foxborough: Instabiles Wetter

Laut der Wetterprognosen für den 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im offenen Gillette Stadium von Foxborough könnte es am Samstag regnen. Die Ostküsten-Piloten gehen in ihre 6. Meisterschaftsrunde.

Im offenen Gillette Stadium von Foxborough gehen die US-Supercross-Meisterschaften in ihre 12. Runde. Die Wetteraussichten für Massachusetts sind durchwachsen. Am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit oberhalb von 50 Prozent. Es könnte also ein Rennen unter erschwerten Bedingungen geben.

Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb konnte nach seinem Sieg in Seattle an der Tabellenspitze seinen Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Chase Sexton (Red Bull KTM) auf 11 Punkte ausbauen. In Foxborough nicht dabei sein wird Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson, der schon in Seattle am Startgatter fehlte. Zur Begründung wurden persönliche Gründe angegeben. Nach dem verletzungsbedingten Aus von MXGP-Weltmeister Jorge Prado bedeutet dies für das Kawasaki Factory-Team erneut ein Totalausfall.

HEP Suzuki-Pilot Ken Roczen hadert weiterhin mit seiner vor etwa zwei Wochen zugezogenen Schulterverletzung. In dieser Woche konnte er zumindest wieder das Fahrtraining aufnehmen, um das Timing zu schärfen. Dass er den Speed der Top-Fahrer hat, konnte er zuletzt in Seattle beweisen, als er über die halbe Renndistanz das Finale anführte und erst gegen Ende auf Platz 4 zurückfiel. Auf Tabellenplatz 3 beträgt sein Rückstand zur Spitze nach 11 von 17 Läufen 34 Punkte.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 236 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 225, (-11)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 202, (-34)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 177, (-59)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176, (-60)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 156, (-80)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-85)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 145, (-91)

9. Justin Hill (USA), KTM, 137, (-99)

10. Dylan Ferrandis (F), Honda, 108, (-128)

Die 250er Piloten der US-Ostküstenmeisterschaften gehen in Foxborough in ihre 6. Meisterschaftsrunde. Der französische Titelverteidiger Tom Vialle (Red Bull KTM) bringt an der Spitze einen Vorsprung von 10 Punkten gegenüber Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire mit. Nach dem Ausfall von Max Anstie (Yamaha), der sich im Qualifying von Birmingham das Wadenbein brach, ist Seth Hammaker auf Tabellenrang 3 vorgerückt.

Tabellenstand 250 East nach Event 5:



1. Tom Vialle (F), KTM, 99 Punkte

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 89, (-10)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 86, (-13)

4. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-21)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 78, (-21)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 66, (-33)

7. Cullin Park (USA), Honda, 62, (-37)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 60, (-39)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 56, (-43)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 51, (-48)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 5. April 2025*)



17:40 – Freies Training

19:05 – Zeittraining 250

19:50 – Zeittraining 450

Sonntag, 6. April 2025

Vorläufe:

01:06 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:20 - 250SX East Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

01:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:48 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:

02:21 - 250SX East Last Chance Qualifyer

02:32 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:

02:57- 250SX East Main Event (15 Min.+1 Runde)

03:29 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr