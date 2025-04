Gerüchte: Sexton bald in Grün – Roczen zu Ducati?

Chase Sexton wird mit Kawasaki in Verbindung gebracht

Werden wir Ken Roczen bald in Rot sehen?

In der US-Motocross- und Supercross-Szene kursieren mehrere Gerüchte über einige der Top-Asse des Fahrerlagers – inklusive der Vermutung, dass Ken Roczen bei Ducati landen soll.

Aus den USA kommen noch vor dem Start der Motocross-Outdoor-Saison mehrere spannende Gerüchte. So gibt es zahlreiche Stimmen, die Ken Roczen mit Ducati Corse in Verbindung bringen. Fakt ist: Die Italiener werden 2026 mit der neuen Desmo450 MX in den USA aufschlagen. Als Struktur für das Projekt wird die erfahrene Mannschaft von Troy Lee, die derzeit noch mit GASGAS verbunden ist, dienen.

Fakt ist: Der 30-jährige gebürtige Deutsche mit US-Pass ist mittlerweile einer der Routiniers im Paddock, kennt durch seine bisherigen Engagements die Werks-Bikes von KTM, Honda und Suzuki mit all deren Vorzügen und Nachteilen. Dies wäre für Ducati Corse beim US-Eintritt enorm viel Wert – zumal die Disziplin Supercross im Vergleich zum Motocross als eine grundlegend andere Sportart gilt.

Roczen wurde zuletzt im Rahmen seines Abstechers zur MotoGP-WM in Austin auch mit Ducati-Offroad-Chef Paolo Ciabatti gesichtet. Der aus Mattstedt stammende Roczen steht bei Renn-Fans in Italien generell sehr hoch im Kurs.

Ein neues Gerücht betrifft Red-Bull-KTM-Fahrer Chase Sexton, der im Herbst 2023 von Honda zu KTM gewechselt hat. Der Mann aus Illinois hat letztes Jahr für KTM die AMA-450er-Outdoor-Meisterschaft gewonnen.

Mittlerweile gibt es Quellen im Paddock, die besagen, Sexton könnte seine Runden ab 2026 für Kawasaki drehen. Bei Kawasaki wäre dann mit dem Spanier Jorge Prado und Sexton ein Traum-Duo unter Vertrag. Die Kooperation der Grünen mit Routinier Jason Anderson wäre somit nach fünf Jahren Geschichte. Prado ist noch verletzt und arbeitet an seinem Comeback bei der Motocross-Saison, die im Mai startet.