Saison vorbei: Justin Barcia bei Crash Knie verletzt

Nach seinem Crash in East Rutherford fällt GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia verletzt aus. Barcia hofft, bis zum Start der Lucas Oil Pro Motocross Championships wieder fit zu sein. In der Tabelle rangiert er auf Platz 7.

Im Finale der US-Supercross-Meisterschaften in East Rutherford befand sich GASGAS-Werksfahrer Justin Barcia bis zur 18. Runde auf Podiumskurs als er über die Whoops zu kurz sprang, mit dem Vorderrad in den letzten Hügel einschlug und über den Lenker abflog.

Barcia musste das Rennen angeschlagen beenden. Untersuchungen ergaben, dass eine frühere Verletzung wieder aufgerissen wurde. Barcia wird für den Rest der Supercross-Saison ausfallen, um sich einer Rehabilitation zu unterziehen.

«Ich bin extrem enttäuscht», erklärte Barcia. «Endlich lief es in dieser Saison wieder etwas besser. Ich fühlte mich wohl und hatte nur noch ein paar Runden vor mir, als ich diesen seltsamen Sturz hatte, der aus dem Nichts kam. Leider passieren diese Dinge manchmal. Ich habe mir das Knie verletzt und eine alte Verletzung verschlimmert. Ich muss mir ein paar Wochen frei nehmen, um die Therapie durchzuführen. Das Ziel ist es, zu Beginn der Motocross-Saison zurückzukommen. Ich bin definitiv enttäuscht. Ich habe endlich meinen Flow gefunden und dann passiert dieser Fehler.»

Nach 14 von 17 Meisterschaftsrunden rangiert Barcia auf Tabellenplatz 7. Die US Nationals beginnen am 24. Mai auf dem Fox Raceway in Pala.