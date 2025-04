Chase Sexton (KTM) siegt in East Rutherford vor Webb

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton gewann den 14. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in East Rutherford vor Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) und Aaron Plessinger (KTM). Ken Roczen wurde Siebter.

14. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im MetLife Stadium von East Rutherford bei New York City: Star Racing Yamaha Werksfahrer Justin Cooper markierte am Vormittag im Qualifying die schnellste Rennrunde vor Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton und Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha). Ken Roczen (Suzuki) qualifizierte sich auf Platz 4 für das Hauptprogramm am Nachmittag.

Im ersten Vorlauf kam es zum Duell zwischen dem späteren Sieger Chase Sexton und Ken Roczen. Roczen setzte Sexton unter Druck und beide Fahrer setzten sich deutlich vom Rest des Feldes ab. Am Ende gewann Sexton mit einem Vorsprung von 6,2 Sekunden. Dritter wurde Justin Barcia (GASGAS) mit einem Rückstand von 13,6 Sekunden. Den zweiten Vorlauf gewann Cooper Webb vor seinem Star Racing Yamaha-Teamkollegen Justin Cooper und red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger.

Sexton zog im Finale den Holeshot vor Barcia und Webb. Webb übernahm Platz 2 und somit entbrannte das Duell zwischen den beiden Titelaspiranten. Ken Roczen hatte keinen guten Start und rangierte in der ersten Runde im Mittelfeld. Allerdings konnte sich der Deutsch-Amerikaner rasch nach vorne kämpfen und rangierte nach Runde 3 bereits auf Platz 8 und nach Runde 4 bereits auf Rang 6.

Vorne zog Sexton einsam seine Linien und der Rückstand zu Webb vergrößerte sich in jeder Runde und stieg streckenweise auf 18 Sekunden an. Justin Barcia duellierte sich mit Aaron Plessinger im Kampf um Rang 3. In Runde 18 nahm Barcia einen Sprung zu kurz, flog über den Lenker ab und musste das Rennen aufgeben. Damit erbte Plessinger den 3.Podiumsrang.

Ken Roczen rutschte nach Barcias Ausfall auf Platz 5 nach vorne, doch in der Endphase des Rennens fiel der Thüringer auf Platz 7 zurück – vermutlich durch einen Fehler. Damit vergrößerte sich sein Rückstand auf Platz 3 zur Tabellenspitze von 38 auf 45 Punkte.

Sexton konnte mit seinem Sieg den Rückstand auf Leader Webb von 12 auf 9 Punkte verkürzen. Bei noch 3 ausstehenden Rannen hat er intakte Titelchancen.

Am kommenden Wochenende geht es in Pittsburgh mit Meisterschaftsrunde 15 weiter und es bleibt bis zum Schluss spannend.

Ergebnis SX East Rutherford, 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Justin Cooper (USA), Yamaha

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

7. Ken Roczen (USA), Suzuki

8. Shane McElrath (USA), Honda

9. Dean Wilson (GB), Honda

10. Justin Hill (USA), KTM

...

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 300 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 291, (-9)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 255, (-45)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-79)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 220, (-80)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-96)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-115)

8. Justin Hill (USA), KTM, 161, (-139)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 152, (-148)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-149)