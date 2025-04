East Rutherford: Seth Hammaker siegt und ist Tabellen 20.04.2025 - 00:40 Von Thoralf Abgarjan

© Kawasaki Seth Hammaker ist Tabellenführer an der Ostküste

Mit seinem zweiten Saison-Erfolg beim 8. Lauf der US Ostküsten-Meisterschaften im Supercross in East Rutherford (New Jersey) übernahm Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker zugleich die Tabellenführung.