Jorge Prado (Kawasaki) ist bereit für das Comeback

Kawasaki-Ass Jorge Prado hat nach seiner Verletzungspause wieder das Training auf dem Motorrad aufgenommen und bereitet sich auf den Motocross-Outdoor-Auftakt in den USA vor.

Jorge Prado ist auf dem Weg zurück. Der 24-jährige Spanier musste seine erste permanente US-Supercross-Saison für das Kawasaki-USA-Werksteam nach einem Sturz im Rahmen des Events Anaheim II verletzungsbedingt abbrechen. Damals war Prado am Ende einer Rhythmus-Sektion spektakulär in die Sicherheitsnetze am Außenrand einer Steilkurve gekracht – dabei kugelte er sich die Schulter aus.

Prado reiste nach Europa und wurde in der Dexeus-Klinik in Barcelona an der rechten Schulter operiert. Seither hat der vierfache Weltmeister eine sehr gute Heilungs- und Rehaphase hinter sich gebracht. Der MXGP-Champion der Jahre 2023 und 2024 tauchte Anfang dieser Woche erstmals wieder an der Rennstrecke auf und drehte einige Runden mit seiner Werks-Kawasaki.

Mit ihm auf der Piste waren unter anderen Ryder di Francesco und Julien Beaumer. Mit ihnen absolvierte Prado auch immer wieder gemeinsame Trainingseinheiten auf dem Rennrad. Prado wählte für das erste Motorrad-Training nach seiner Verletzungspause – passend zu seinem Bekleidungssponsor Fox – den Fox Raceway von Pala in Kalifornien.

In Pala wird am 24. Mai der Motocross-Outdoor-Auftakt 2025 über die Bühne gehen. «Es sind für mich glückliche Tage», freute sich Prado bei seiner Premiere am Montagnachmittag. Seitdem saß der spanische Stilist jeden Tag auf dem Bike und steigerte die Intensitäten Stück für Stück. «Ich habe es sehr vermisst, mit dem Motorrad zu fahren.»