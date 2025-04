Ken Roczen (Suzuki): «Leider zu viele Rechtskurven»

Trotz seiner Knöchelverletzung belegte HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen beim 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Philadelphia den dritten Platz. In der Pressekonferenz erklärte er seine Probleme.

Das größte Problem für Ken Roczen ist zurzeit, dass er zwischen den Rennen kaum trainieren kann. «Ich konnte bis Donnerstag überhaupt nicht fahren», erklärte er in der Pressekonferenz nach dem Rennen in Philadelphia, dem 13. von insgesamt 17 Läufen der US-Supercross-Meisterschaften 2025. «Ich konnte nur etwa 20 Minuten fahren, um wenigstens etwas auf dem Motorrad zu sitzen.»

Trotz seiner Verletzungen führte Ken in Philadelphia das Finale über die Hälfte des Rennens an, bevor Sexton und Webb an ihm vorbei gehen konnten. Platz 3 war aber mehr als nur Schadensbegrenzung. «Während ich das Rennen anführte, kümmerte ich mich um nichts. Ich fuhr nur und versuchte, alles andere auszublenden. Aber diese Strecke war ein großes Problem für mich, weil sie fünf Rechtskurven und zwei Linkskurven hatte. Es ist ausgerechnet mein rechter Knöchel, der mir Probleme bereitet. Wenn die Strecke ein wenig mehr zu meinen Gunsten ausgesehen hätte, könnte ich mich mehr auf mein linkes Bein verlassen.»

Bei seinem Trainingscrash vor vier Wochen kugelte sich Ken die Schulter mit Bänderriss aus und verletzte sich am rechten Fuß. «Ich mache jetzt eine Therapie und fahre viel Fahrrad. Ich liebe es zu laufen, aber ich kann nicht wegen des Knöchels. Ich will die Sache nicht noch verschlimmern. Das Frustrierendste ist, dass es sich beim Gehen und Radfahren gut anfühlt. Man denkt nicht, dass es eine so große Sache ist. Wegen der Schulter musste ich auch mein Fitnessprogramm reduzieren. Es ist wie es ist, zum Ausgleich spiele ich viel mit den Kindern, fahre Fahrrad und versuche, nicht den Mut zu verlieren. Wir haben jetzt noch vier Rennen vor uns, also müssen wir einfach weiter nach vorne schauen.»

Nach 13 von 17 absolvierten Rennen rangiert Ken Roczen mit 38 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) auf Rang 3.

Ergebnis SX Philadelphia, 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Ken Roczen (USA), Suzuki

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Joey Savatgy (USA), Honda

Meisterschaftsstand 450 nach Event 13 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 278 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 266, (-12)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 240, (-38)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 204, (-74)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 203, (-75)