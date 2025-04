Vorschau: US-Supercross Pittsburgh: Hält das Wetter?

Der 15. Lauf der US Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende im Acrisure-Stadion von Pittsburgh statt. Das Wetter könnte im offenen Acrisure-Stadion wieder zu einem Faktor werden.

Zum ersten Mal seit 1983 findet ein Supercross-Event in Pittsburgh (Pennsylvania) statt. Das Acrisure-Stadion verfügt über keine Überdachung. Das bedeutet, dass das Wetter wieder eine Rolle spielen könnte. Besonders in den Mittagsstunden ist eine Regenwahrscheinlichkeit von über 40% vorhergesagt. Falls es am Samstagnachmittag regnet, wird voraussichtlich das Layout der Strecke angepasst.

Am heutigen Pressetag wurde wegen des Regens nicht gefahren und die Strecke blieb mit Folien abgedeckt. Zur Strecke: Es gibt eine außergewöhnlich lange Startgerade. Am Ende der langen Whoop-Sektion wurde noch eine On-Off-Sprungkombination angehängt. «Was ich bisher sehen konnte, war super-cool», meinte Ken Roczen.

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton gewann das Rennen in East Rutherford in überlegener Manier. Cooper Webb (Yamaha) befindet sich in der Position des Gejagten. Die Frage ist, ob Sexton seine Dominanz in die 15. Meisterschaftsrunde mitnehmen und Webb den Titel auf der Zielgeraden noch streitig machen kann.

Ken Roczen (Suzuki) hat bei noch 3 zu absolvierenden Meisterschaftsrunden mit 45 Punkten Rückstand zur Spitze nur noch theoretische Titelchancen. Für ihn wird es in den kommenden 3 Rennen darum gehen, den dritten Platz der Gesamtwertung abzusichern.

Nicht am Start stehen wird Justin Barcia, der sich vor einer Woche eine Knieverletzung zugezogen hat.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 14 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 300 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 291, (-9)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 255, (-45)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-79)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 220, (-80)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-96)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-115)

8. Justin Hill (USA), KTM, 161, (-139)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 152, (-148)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-149)

Nach seinem Sieg in East Rutherford hat Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker die Tabellenspitze übernommen. Sein Vorsprung gegenüber RJ Hampshire beträgt jedoch nur 3 Punkte und auch Titelverteidiger Tom Vialle hat mit 7 Punkten Rückstand weiterhin intakte Titelchancen. Die Stürze des Franzosen dürften sein Selbstvertrauen aber nicht gerade beflügelt haben.

Tabellenstand 250 East nach Event 8:



1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki,142

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 139, (-3)

3. Tom Vialle (F), KTM, 135, (-7)

4. Cullin Park (USA), Honda, 109, (-33)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 106, (-36)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 103, (-39)

7. Max Vohland (USA), Yamaha, 90, (-52)

8. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-64)

9. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-65)

10. Henry Miller (USA), Honda, 71, (-71)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 26. April 2025*)



17:40 – Freies Training

19:05 – Zeittraining 250 East

19:50 – Zeittraining 450

Sonntag, 27. April 2025



01:04 - 250SX East Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:18 - 250SX East Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

01:33 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

01:47 - 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



02:23 - 250SX East Last Chance Qualifyer

02:34 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



02:55 - 250SX East Main Event (15 Min.+1 Runde)

03:28 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr