Vorschau Supercross Denver: Spannung vor dem Finale

Zwischen Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) und Chase Sexton (KTM) kommt es am kommenden Wochenende beim vorletzten Event der Saison zum Showdown. Kann Chase Sexton (KTM) das Ruder noch herumreißen?

Am kommenden Wochenende gehen die US Supercross-Meisterschaften im offenen Empower Field at Mile High in Denver (Colorado) in ihre vorletzte Meisterschaftsrunde. Die Wetteraussichten sind bei Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad und wolkenlosem Himmel perfekt. Eine Besonderheit ist die Höhenlage am Rande der Rocky Mountains. Bei 1.600 Metern über den Meeresspiegel hat dies nicht nur Auswirkungen auf die menschliche Physis, sondern auch auf die Leistung und die Charakteristik der Motoren, besonders in der 250er Klasse.

Nach seinem Sieg in Pittsburgh vor einer Woche konnte Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb seinen Vorsprung von 9 auf 12 Punkte ausbauen. Webb muss nicht mehr um jeden Preis gewinnen, um die Meisterschaften für sich zu entscheiden, aber zum Taktieren reichen 12 Punkte trotzdem noch nicht. Webb wird versuchen, den Tag wie einen ganz normalen Meisterschaftslauf anzugehen. Auf der anderen Seite kann Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton jetzt nur noch voll auf Angriff setzen, wenn er das Ruder kurz vor Ultimo noch einmal herumreißen will.

In jedem Falle bleibt es spannend. Ken Roczen (Suzuki), der vor wenigen Tagen am 29. April seinen 31. Geburtstag feierte, hat mit 54 Punkten Rückstand zwar keine Titelchancen mehr, aber sein Fokus ist nun auf die Absicherung des dritten Platzes der Gesamtwertung gerichtet.

Meisterschaftsstand 450 nach Event 15 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 325 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 313, (-12)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 271, (-54)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 241, (-84)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 237, (-88)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 222, (-103)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-140)

8. Justin Hill (USA), KTM, 170, (-155)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 167, (-158)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 163; (-162)

In der 250er Westküstenmeisterschaft bringt Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan einen Vorsprung von 17 Punkten mit nach Colorado. Damit ist 'Dangerboy' klar auf Titelkurs. Der Neuseeländer Cole Davies ist die Überraschung der Saison auf Platz 2 - vor Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer. In Denver wird sich auch wieder der deutsche Yamaha-Privatier Dominique Thury der Konkurrenz stellen.

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 8:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 171 Punkte

2. Cole Davies (NZ), Yamaha, 154, (-17)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 145, (-26)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 136, (-35)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 115, (-56)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 110, (-61)

7. Jordon Smith (USA), Triumph, 108, (-63)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 99, (-72)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 68, (-103)

10. Lux Turner (USA), KTM, 63, (-108)

…

24. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-159)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 3. Mai 2025*)



20:00 – Freies Training

21:05 – Zeittraining 250 West

21:50 – Zeittraining 450

Sonntag, 4. Mai 2025



03:06 - 250SX West Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

03:20 - 250SX West Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

03:34 - 450SX Vorlauf 1 (6 Min.+1 Runde)

03:48- 450SX Vorlauf 2 (6 Min.+1 Runde)

LCQ:



04:20 - 250SX West Last Chance Qualifyer

04:32 - 450SX Last Chance Qualifyer

Finals:



04:50- 250SX West Main Event (15 Min.+1 Runde)

05:26 - 450SX Main Event (20 Min.+1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr