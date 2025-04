Mikkel Haarup: Für Triumph in den USA

Triumph-Motocross-Ass Mikkel Haarup wird an Stelle seiner Tätigkeit als Testpilot für das 450er-Motorrad die US-Outdoor-Motocross-Serie bei den 250ern bestreiten.

Mikkel Haarup wird seine Karriere in diesem Sommer entgegen der ursprünglichen Planung in den USA als aktiver Rennfahrer fortsetzen. Der 23-jährige Däne aus Silkeborg war eigentlich für 2025 als Testfahrer für die neue 450er-Rennmaschine vorgesehen, nun wird er ab Mai in der US-Motocross-Serie die TF 250-X steuern. Triumph konnte in der laufenden Saison in der 250er-Klasse sowohl in den USA als auch in Europa bereits mehrere Prestigeerfolge eingefahren.

Dazu kommt: In den USA ist Triumph-Speerspitze Jalek Swoll im Moment wegen einer Verletzung außer Gefecht. Haarup hat sich zuletzt schon einige Zeit am Teamstützpunkt von Triumph Racing America in Georgia aufgehalten. Haarup soll in der nächsten Zeit auch lokale Rennen fahren, um wieder in den Flow zu kommen. Der MX2-WM-Fünfte von 2024 hat sein letztes Rennen beim Motocross der Nationen (MXoN) in Matterley Basin bestritten.

«Ich bin super aufgeregt über diese Gelegenheit», musste Mikkel Haarup zugeben. «Es war immer schon ein Traum für mich, einmal in den USA Motocross-Rennen zu fahren. Dies jetzt mit einem Team, dem ich voll vertraue, und einem Motorrad, das ich liebe zu fahren, zu tun, ist einfach nur perfekt! Klar entferne ich mich jetzt ein wenig von meiner Testfahrer-Rolle bei Triumph, aber mit Clement Desalle und Ivan Tedesco wird das fortgeführt und somit ist dieses Thema auch in sicheren Händen.»

Zu seinen Erwartungen meinte Haarup: «Es ist schwer zu sagen. Es ist für mich ein neues Rennformat und es gibt andere Regeln, was das Motorrad betrifft. Aber mein erstes Ziel wird es sein, mich von Event zu Event zu verbessern. Von da weg werden sich meine Ziele nach einigen Rennen dann vielleicht verändern. Der Auftakt ist jetzt nicht mehr weit weg und ich kann es nicht erwarten, loszulegen.» Den Auftakt wird Haarup am 24. Mai auf dem Fox Raceway von Pala in Kalifornien absolvieren.