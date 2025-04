Tom Vialle (KTM) siegt und ist neuer Tabellenführer

Vialle geht an Thrasher vorbei in Führung

Der französische Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle gewann den 9. Lauf der US Supercross-Ostküsten-Meisterschaften in Pittsburgh und übernahm damit vor dem Saisonfinale in Salt Lake City die Tabellenführung.

9. Lauf der 250er Ostküsten-Meisterschaften im offenen Acrisure-Stadion von Pittsburgh (Pennsylvania): Der Tag begann für den französischen Titelverteidiger und Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle mit einer weiteren Schrecksekunde: Im zweiten 250er Qualifying am Vormittag flog er in einer Rhythmussektion heftig über den Lenker ab. Zum Glück blieb der 24-Jährige unverletzt.

Titelaspirant RJ Hampshire (Husqvarna) startete ins Abendprogramm von der Pole Position und gewann auch den zweiten Vorlauf nachdem Lokalmatador Seth Hammaker (Kawasaki) den ersten Vorlauf gewinnen konnte.

Star Racing Yamaha Werksfahrer Nate Thrasher zog dann aber den Holeshot im Finale vor Tom Vialle (KTM), der fokussiert blieb und 16 Runden lang in der Verfolgerposition auf seine Chance wartete. Tabellenführer Seth Hammaker (Kawasaki) hatte keinen guten Start und strauchelte sogar mehrmals, konnte sein Motorrad jedoch wieder unter Kontrolle bringen. RJ Hampshire (Husqvarna) rangierte im Finale auf Platz 3, ging aber gegen Ende des Rennens in einer Rhythmussektion zu Boden, so dass er wieder auf Platz 4 zurückfiel. Damit erbte Max Vohland (Yamaha) den dritten Platz und holte das erste Supercross-Podium in seiner Karriere. Triumph-Werksfahrer Austin Forkner stürzte schon zu Beginn des Rennens, fiel ans Ende des Feldes zurück und konnte später auf Rang 15 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Tom Vialle setzte sich in Runde 17 gegen Nate Thrasher durch und gewann das Finale mit einem Vorsprung von 1,6 Sekunden vor Thrasher und Vohland. Damit übernahm der Franzose vor dem Saisonfinale in zwei Wochen in Salt Lake City die Tabellenführung. Sein Vorsprung könnte mit einem Punkt jedoch knapper nicht sein. In der kommenden Woche geht es in Denver mit dem 9. Lauf der Westküstenmeisterschaft weiter. Die Ostküsten-Piloten haben nun eine Woche frei, bevor es zum großen Showdown in Salt Lake City kommt.

Ergebnis 250 East, Pittsburgh:



1. Tom Vialle (F), KTM

2. Nate Thrasher (USA), Yamaha

3. Max Vohland (USA), Yamaha

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

6. Chance Hymas (USA), Honda

7. Cullin Park (USA), Honda

8. Henry Miller (USA), Honda

9. Devin Simonson (USA), Yamaha

10. Bryce Shelly (USA), Yamaha

...

15. Austin Forkner (USA), Triumph

Tabellenstand 250 East nach Event 9:



1. Tom Vialle (F), KTM, 160

2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki,159, (-1)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 157, (-3)

4. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 128, (-32)

5. Cullin Park (USA), Honda, 124, (-36)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 119, (41)

7. Max Vohland (USA), Yamaha, 110, (-49)

8. Henry Miller (USA), Honda, 85, (-75)

9. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-82)

10. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 77, (-83)