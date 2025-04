Cooper Webb (Yamaha) siegt in Pittsburgh, Roczen P6

Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) gewann den 15. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Pittsburgh vor Chase Sexton (KTM) und Justin Cooper (Yamaha). Ken Roczen (Suzuki) landete etwas unglücklich auf Platz 6.

15. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Pittsburgh (Pennsylvania): Obwohl es am Vormittag noch stark bewölkt war und noch einige Regentropfen vom Himmel fielen, hielt das Wetter und im Infield des Acrisure-Stadions blieben die Streckenbedingungen während des Abendprogramms gut.

Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton war im Qualifying der Schnellste, knapp gefolgt von Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) und Malcolm Stewart (Husqvarna). Ken Roczen (Suzuki), der weiterhin mit seinem angeschlagenen Fußgelenk hadert, qualifizierte sich auf Platz 4 für das Abendprogramm.

Im ersten Vorlauf schaltete der Deutsch-Amerikaner auf den Rennmodus um und gewann den ersten Vorlauf mit einem überzeugenden Start-Ziel-Sieg vor Cooper Webb und Dylan Ferrandis. Den zweiten Vorlauf gewann Justin Cooper (Yamaha) vor Aaron Plessinger (KTM) und Chase Sexton. Cooper setzte sich in diesem Rennen zuerst gegen Sexton und später gegen Plessinger durch.

Im Finale kam es dann zum erwarteten Showdown zwischen den beiden Titelaspiranten Webb und Sexton. Am Ende der Startgeraden war es Webb, der den Holeshot zog und in Führung ging, direkt gefolgt von Sexton, Plessinger, Cooper und Roczen. Ken setzte sich noch in der ersten Runde mit einem gekonnten Blockpass gegen Cooper durch und rangierte damit auf Platz 4. In der 4. Runde nutzte Roczen die Splitlane, um an Plessinger vorbeizugehen. Damit befand er sich auf Podiumskurs. Justin Cooper konnte aber die Lücke zu Roczen schließen und überholte ihn in Runde 9.

An der Spitze blieb Chase Sexton am Hinterrad von Cooper Webb, doch nach der Hälfte des Rennens verlor Sexton im Bereich der Whoops kurzzeitig die Kontrolle über sein Bike und kam von der Strecke ab. Einen Crash konnte er zwar vermeiden, aber er verlor damit wertvolle Zeit und den Anschluss an den führenden Webb. In den folgenden Runden musste er erneut die Lücke schliessen. Eine Minute vor Ultimo strauchelte Sexton erneut in den Whoops. Damit konnte Webb sich wieder ein paar Meter von seinem Verfolger absetzen.

Als die Renndistanz von 20 Minuten abgelaufen war, befand sich Ken Roczen auf dem 4. Platz, doch von hinten kamen Aaron Plessinger (KTM) und Malcolm Stewart (Husqvarna) immer näher. Plessinger überholte Roczen und Stewart attackierte Roczen in der letzten Runde mit einem harten Blockpass im Bereich der Splitlane, so dass der Thüringer strauchelte und von der Strecke abkam. Damit fiel Ken auf Platz 6 zurück.

Webb gewann das Finale am Ende mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Sexton und damit konnte Webb bei nur noch zwei verbleibenden Meisterschaftsrunden seinen Vorsprung in der Tabelle wieder von 9 auf 12 Punkte ausbauen. Sexton zeigte sich im Ziel entsprechend frustriert, denn erneut stand er sich im Meisterschaftskampf selbst im Wege. Justin Cooper hatte im Ziel auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 22 Sekunden zur Spitze.

Ken Roczen rangiert in der Tabelle weiterhin auf Platz 3 und hat verfügt noch über einen Vorsprung von 30 Punkten gegenüber Cooper auf Platz 4. In der kommenden Woche geht es in Denver mit der 15. und damit vorletzten Meisterschaftsrunde der amerikanischen Supercross-Meisterschaften weiter.

Ergebnis SX East Pittsburgh, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Justin Cooper (USA), Yamaha

4. Aaron Plessinger (USA), KTM

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Ken Roczen (USA), Suzuki

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Joey Savatgy (USA), Honda

9. Shane McElrath (USA), Honda

10. Dean Wilson (GB), Honda

...

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

DNS: Jason Anderson (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 15 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 325 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 313, (-12)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 271, (-54)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 241, (-84)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 237, (-88)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 222, (-103)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-140)

8. Justin Hill (USA), KTM, 170, (-155)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 167, (-158)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 163, (-162)