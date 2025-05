Vorschau: US Supercross Finale in Salt Lake City 09.05.2025 - 20:46 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Salt Lake City findet das Saisonfinale der US-Supercross-Meisterschaften statt

Am kommenden Wochenende findet in Salt Lake City das große Finale der US-Supercross-Meisterschaften statt. Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton muss nun alles auf eine Karte setzen, wenn er noch Champion werden will.