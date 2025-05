Champion Haiden Deegan gönnt sich einen Lamborghini

Nach dem vorzeitigen Gewinn der US-Westküsten-Meisterschaften im Supercross hat sich Haiden Deegan einen neuen Sportwagen geleistet. Außerdem überlegt der 19-Jährige, in Salt Lake City in der 450er Klasse zu starten.

Nach seinem vorzeitigen Meisterschaftsgewinn an der Westküste hat sich der 19-jährige Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan erstmal einen neuen Lamborghini gegönnt. Außerdem wird spekuliert, ob 'Dangerboy' am kommenden Wochenende in der 450er Klasse antreten wird, wo sein Teamkollege Cooper Webb die 450er Meisterschaften klar machen will. Webbs einziger verbliebener Gegner ist Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton, der einen Rückstand von 9 Punkten wettmachen müsste, um noch die Meisterschaft zu seinen Gunsten zu drehen.

Unterdessen haben sich auch die Altstars Ryan Villopoto und Ricky Carmichael zu Deegans Manöver gegen Cole Davies in Denver geäußert: «Was ich gesehen habe, war nicht schön, aber andererseits hat ihm Cole auch die Tür weit offengelassen», meint Villopoto. «Cole ahnte nicht, dass Haiden so nah an ihm dran war. Haiden hat diese Lücke gesehen und sie genutzt.»

Ricky Carmichael ergänzt: «Es stand viel auf dem Spiel. Wenn er es nicht durchgezogen hätte, wäre die Titelentscheidung erst eine Woche später gefallen und das ist immer ein Risiko. Ich kann so viel sagen, dass ich 10 Mal härtere Situationen und stumpfere Winkel in Situationen erlebt habe, bei denen weniger auf dem Spiel stand. Natürlich ist es immer ein Problem, wenn es der eigene Teamkollege ist und für Cole ist es natürlich auch traurig. Aber es muss dir immer bewusst sein, dass du jederzeit attackiert werden kannst.»