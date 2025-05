Chase Sexton (KTM) gewinnt in Denver vor Cooper Webb

Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton gewann den 16. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in verletzungsbedingter Abwesenheit von Ken Roczen (Suzuki) und hält damit die Titelentscheidung weiter offen.

16. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Empower Field at Mile High in Denver (Colorado): Nachdem dem Bänderriss von Ken Roczen (Suzuki) reduzierte sich das Event auf das Duell zwischen Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) und seinem Verfolger Chase Sexton (Red Bull KTM).

Sexton war bereits im Qualifying der Schnellste und gewann auch den zweiten Vorlauf vor Webb und Cooper. Den ersten Vorlauf hatte Malcolm Stewart (Husqvarna) gewonnen und Stewart zog später auch den Holeshot zum Finale vor Cooper Webb, Benny Bloss (Beta) und Chase Sexton. Webb schlug Sexton schon in der ersten Rhythmussektion die Tür zu, so dass Sexton die Kombination nicht springen konnte und etwas ins Hintertreffen geriet. Webb konnte seinerseits noch in der ersten Runde die Führung übernehmen. Sexton ging umgehend an Bloss vorbei auf Platz 2. Damit lagen die Titelaspiranten wieder direkt in Front und Sexton tat das Einzige, was zu tun war und setzte auf Angriff. In der 4. Runde stach er vor einer Linkskehre innen hinein und attackierte Webb hart, der die Kurve kurzeitig aufmachen musste. Nachdem Sexton Webb kassiert hatte, setzte er sich ab und gewann mit einem Vorsprung von 8,6 Sekunden.

Justin Cooper (Yamaha) hatte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. In den letzten Runden hatte er sich gegen Stewart durchgesetzt und Platz 3 erreicht und war am Ende auch schneller als sein Teamkollege Cooper Webb auf Platz 2, bei dem es aber um die Meisterschaft ging. Justin Cooper wollte Cooper Webb nicht überholen, doch von hinten drängte Stewart. In der letzten Linkskehre vor dem Ziel brach Stewarts Hinterrad aus. Damit stand Cooper auf dem 3. Podiumsplatz hinter Sexton und Webb.

Mit Blick auf die Titelentscheidung in einer Woche in Salt Lake City ergibt sich folgende Situation: Cooper Webb bringt einen Vorsprung von 9 Punkten ins Saisonfinale. Wenn Sexton dieses Rennen gewinnt und Webb Fünfter würde, wäre Punktgleichstand hergestellt. In diesem Falle wäre die Anzahl der Siege ausschlaggebend, zum Vorteil von Sexton. Wird Webb Vierter (oder besser), ist er Champion, auch wenn Sexton das letzte Rennen gewinnt. Das bedeutet für Webb, dass er im Saisonfinale nicht taktieren darf, aber natürlich bleibt er der Top-Favorit für den Titel 2025.

Justin Cooper und Malcolm Stewart haben beide noch Chancen, Ken Roczen den 3. Podiumsplatz streitig zu machen. Cooper hat auf Platz 4 nur noch 10 Punkte Rückstand zum Thüringer. Stewarts Rückstand zu Roczen beträgt 16 Punkte.

Ergebnis SX Denver, 450:



1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Cooper (USA), Yamaha

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Shane McElrath (USA), Honda

7. Dylan Ferrandis (F), Honda

8. Joey Savatgy (USA), Honda

9. Mitchell Oldenburg (USA), Beta

10. Dean Wilson (GB), Honda

...

DNS: Ken Roczen (USA), Suzuki

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

DNS: Jason Anderson (USA), Kawasaki

DNS: Justin Barcia (GASGAS)

Meisterschaftsstand 450 nach Event 16 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 347 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 338, (-9)

3. Ken Roczen (USA), Suzuki, 271, (-76)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 261, (-86)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 255, (-92)

6. Aaron Plessinger (USA), KTM, 239, (-108)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 185, (-162)

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 167, (-180)

9. Justin Hill (USA), KTM, 180, (-167)

10. Shane McElrath (USA), Honda, 179, (-168)