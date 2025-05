Ken Roczen zu Gast bei der Formel 1 in Miami

Motocross-Ass Ken Roczen (Suzuki) absolvierte am Wochenende einen exklusiven Besuch beim Miami-GP der Formel 1 und geriet danach ordentlich ins Schwärmen.

Der Miami-GP in der Formel 1 zog am Wochenende viele prominente Zaungäste an. Unter ihnen war auch der deutsche Motocross-Star Ken Roczen. Der Suzuki-Pilot hatte sich kürzlich im Training verletzt und unter anderem einen Bänderriss im rechten Knöchel zugezogen. Der 31-Jährige muss nun operiert werden und wird voraussichtlich erst im Spätsommer sein Comeback im US-Motocross geben.

Roczen, der mittlerweile über die US-Staatsbürgerschaft verfügt, unternahm den Trip zur Formel 1 nach Miami an der Seite seiner amerikanischen Frau Courtney. Hintergrund: Langzeit-Sponsor Red Bull hatte den Besuch organisiert und auch andere Athleten nach Miami eingeladen. Roczen bekam vor Ort auch die Gelegenheit, am Beifahrersitz des Aston Martin Safety-Cars in flottem Tempo über den Formel 1-Kurs zu flitzen.

«Es war ein unglaublicher Tag in Miami», betonte Roczen danach begeistert und bedankte sich für die Einladung. Ihm wurde beim Besuch in den Boxen bei den Racing Bulls auch das Formel 1-Lenkrad mit all seinen Funktionen und Knöpfen erklärt. Zudem traf Roczen in der Gäste-Zone US-Ski-Star Lindsey Vonn, die selbst seit vielen Jahren eine Red-Bull-Athletin ist.

«Ich war mit einigen alten Freunden unterwegs und habe dabei auch neue gefunden», erzählte der Mattstedter. Übrigens: Roczen freute sich auch über ein Treffen mit dem berühmten TV-Koch Gordon Ramsay, der auch in der Formel 1 aufkocht.

Es war in diesem Jahr nicht das erste Mal, dass Roczen in eine andere Rennserie hineinschnupperte. Zuletzt war er im April in Austin bei der MotoGP-WM vor Ort.