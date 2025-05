Haiden Deegan sagt «sorry» für vulgäre Beschimpfung

Die verbale Attacke gegen das Publikum im Empower Field at Mile High von Denver ging selbst der AMA zu weit und sie erteilte den frisch gekürten Westküsten-Champion eine deutliche Verwarnung. Deegan entschuldigt sich.

«Wenn es euch nicht passt, dann könnt Ihr mich mal!», rief Haiden Deegan den Zuschauern im Empower Field at Mile High von Denver (Colorado) zu, wo er am vergangenen Samstag beim 9. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften vorzeitig den Supercross-Titel an der Westküste gewann. Hintergrund seiner Attacke («you can suck it») war das Manöver gegen seinen neuseeländischen Teamkollegen Cole Davies, den er in Führung liegend mit einem harten Blockpass von der Strecke schob. Davies, der bis zu diesem Zeitpunkt das Rennen anführte und selbst noch Titelchancen hatte, stürzte, verpasste das Podium und fiel auf Platz 6 zurück. Deegan holte den Sieg und durch den Sturz von Davies auch die Meisterschaft.

Auf dem Podium wurde Deegan für diese Aktion von den Zuschauern heftig ausgebuht. Als er von Co-Moderator Jason Thomas danach gefragt wurde, ließ er sich zu der verbalen Entgleisung hinreißen.

«Bei noch zwei Runden wollte ich den Sieg», erklärte Deegan. «Ich sah die Lücke und nutzte die Chance. Es ging um die Meisterschaft und dieser Titel bedeutet mir viel. Die Leute zweifelten immer an mir. Sie sind aber einfach nur sauer, dass ich hier bin.»

Die Beschimpfung des Publikums ging auch der AMA zu weit. Sie erteilte Deegan eine schriftliche Verwarnung. Nun hat sich Deegan offiziell entschuldigt: «Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich in meinem letzten Interview gesagt habe. Ich übernehme die volle Verantwortung und es war falsch. An alle, die mich unterstützen: Ich halte diese Unterstützung nicht für selbstverständlich. Ich lerne, wachse und mache es besser, wenn ich vorankomme. Danke, dass ihr mich zur Rechenschaft gezogen habt.»

Ergebnis West, Denver:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha

2. Julien Beaumer (USA), KTM

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

4. Jordon Smith (USA), Triumph

5. Cole Davies (NZ), Yamaha

6. Coty Schock (UsA), Yamaha

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha

8. Drew Adams (USA), (Kawasaki)

9. Jo Shimoda (J), Honda

10. Enzo Lopes (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 9:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 196 Pt., vorzeitig Champion

2. Cole Davies (NZ), Yamaha, 171, (-25)

3. Julien Beaumer (USA), KTM, 167, (-29)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 149, (-47)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 131, (-65)

6. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 130, (-66)

7. Jordon Smith (USA), Triumph, 126, (-70)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 114, (-82)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 73, (-123)

10. Lux Turner (USA), KTM, 65, (-131)