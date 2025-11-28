Jo Shimoda (HRC): Wirbelbrüche und OP nach Crash

Der japanische SMX Champion Jo Shimoda hat sich bei einem Trainings-Crash in Florida mehrere Wirbelbrüche zugezogen, die bereits operativ fixiert wurden. Der HRC-Werksfahrer wird voraussichtlich 3 Monate pausieren.

Der japanische SMX Champion stürzte am 25. November während des Trainings auf dem Dog Pound Track in Florida und brach sich dabei zwei Wirbel in seinem oberen Rücken und unteren Halsbereich. Die gebrochenen und verschobenen Wirbel wurden am 26. November im Tampa General Hospital erfolgreich operiert und fixiert. Das Rückenmark blieb zum Glück unbeschädigt, Shimoda hat keine Lähmungserscheinungen.

Team HRC erwartet, dass der Japaner etwa drei Monate ausfallen wird. «Ich bin gut gefahren und wir haben gute Fortschritte mit dem Motorrad gemacht», erklärte Shimoda. «Es ist ein Glück, dass das Rückenmark nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielen Dank an meine Ärzte für die großartige Behandlung. Ich bin motiviert, an meiner Genesung zu arbeiten und ich hoffe, dass ich schnellstmöglich in den Wettkampf zurückkehren kann.»

«Rückenverletzungen sind immer besorgniserregend», erklärte HRC racing Manager Brandon Wilson. «Deshalb bin ich froh, dass wir Jo in die Hände der besten Spezialisten geben konnten. Jeder bei Honda wünscht Jo alles Gute. Wir stehen voll und ganz hinter ihm.»