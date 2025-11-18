Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Offiziell: Barcia und Ferrandis Ducati-Werksfahrer

Von Thoralf Abgarjan
Justin Barcia und Dylan Ferrandis
© Ducati

Justin Barcia und Dylan Ferrandis

Justin Barcia und Dylan Ferrandis wurden offiziell als Ducati-Werksfahrer für das Team Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing vorgestellt. Um die Fahrwerksabstimmung wird sich 'Factory Connection' kümmern.
Was bisher nur gerüchteweise kursierte, wurde nun auch offiziell bestätigt: Justin Barcia und Dylan Ferrandis werden in den USA als Ducati-Werksfahrer (Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing) an den Start gehen.

Für Barcia ist es nach 5 Jahren mit Troy Lee kein Teamwechsel, sondern nur ein Motorradwechsel. Nach den vereinzelten US-Einsätzen von Antonio Cairoli wird 2026 für Ducati die erste volle Saison in den USA sein. Beide Piloten sollen die SMX-Meisterschaften inklusive Supercross und Motocross absolvieren.

«Ich bin absolut begeistert, für das Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team zu starten», erklärte Justin Barcia. «Dies ist eine fantastische Gelegenheit und ich bin bereit, zu lernen, das neue Motorrad zu pushen und um Podiumsplätze und Rennsiege zu kämpfen.»

Dylan Ferrandis ist bekannt für seine technische Präzision und Arbeitsmoral. «Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, in der ersten Saison von Ducati in den USA dabei zu sein», sagte der Franzose. «Ducati ist eine so ikonische Marke und ich freue mich, wieder mit Troy Lee Designs zu kooperieren, denn sie waren einer meiner ersten Sponsoren in meinen 85er-Tagen in Europa. Das neue Motorrad fühlt sich unglaublich gut an und mit dem Team, Factory Connection und allen Beteiligten habe ich keinen Zweifel daran, dass wir großartige Ergebnisse erzielen können.»

