Cornelius Tøndel wechselt aus der MXGP in die USA

Der norwegische MXGP-Starter Cornelius Tøndel, der in diesem Jahr für das Team JWR Honda startete, wechselt in die USA, um dort an den Supercross- und Motocross-Meisterschaften teilzunehmen.

Richtig rund lief es für Cornelius Tøndel in diesem Jahr zwar nicht, doch sein Exkurs in die USA während des Sommers zahlte sich am Ende aus. Mit Platz 11 im ersten Lauf von Southwick konnte er seinen rohen Speed auf Anhieb unter Beweis stellen. Das öffnete ihm die Tür für ein US-Engagement.

Im kommenden Jahr wird Tøndel sowohl im Supercross als auch im AMA Pro Motocross für das Team 'International Supercross Race' auf Kawasaki antreten.

«Ich freue mich sehr, dass ich nächstes Jahr Vollzeit in den USA Rennen fahren werde», erklärte der Norweger. «Das ist eine Gelegenheit, von der ich immer geträumt habe und ich fühle mich so geehrt, diese Chance zu bekommen. Vielen Dank an das ISRT Racing Team, dass Sie an mich geglaubt haben.»

Tøndels Teamkollegen werden Vince Friese, Noah Viney, Max Millar und Tristan Dalton sein.