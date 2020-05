Auswirkungen der Corona-Krise auf Straßenrennsport

Die Coronavirus-Pandemie hat massive Auswirkungen auf den internationalen Straßenrennsport. Aber nicht alle Straßenrennen wurden bis jetzt abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Gilde der Straßenrennfahrer hoffte nach Absage der Tourist Trophy, dass wenigstens die Classic TT stattfinden würde. Doch die Hoffnungen von John McGuinness, Michael Dunlop, Peter Hickman, Dean Harrison, Ian Hutchinson und Co. wurden nicht erfüllt. Um jegliches Risiko für die einheimische Bevölkerung, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, auszuschließen und wegen der nach wie vor herrschenden Reisebeschränkungen sah sich die Regierung der Isle of Man gezwungen, auch die Classic-Veranstaltung und den Manx Grand Prix abzusagen.

Aber die Tourist Trophy bzw. die Classic TT und der Manx GP stehen nur stellvertretend für den Großteil der nationalen und internationalen Straßenrennen. SPEEDWEEK.com hat die geänderten Termine der wichtigsten Road-Racing-Veranstaltungen zusammengetragen.

Kommende Woche sollte das North West 200 über die Bühne gehen sollen. Die Austragung der größten Veranstaltung in Irland, die alljährlich nahezu 100.000 Leute aus aller Welt anlockt und für die Straßenrennfahrer und ihren Teams als Vorbereitung für die Tourist Trophy dient, wurde vorerst noch nicht abgesagt. Noch immer hofft die Organisation, dass man im Herbst das Dreiecksrennen zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush durchziehen kann.

Dieser abwartenden Strategie haben sich auch zwei Veranstalter der Rennen zur nationalen irischen Road-Racing-Meisterschaft angeschlossen. Auch beim Cookstown 100 und Tandragee 100 warten die Piloten, ob es im Herbst wieder möglich sein wird, um die Wette zu fahren. Die Kells Road Races, das Munster 100, das Skerries 100, Walderstown, das Faugheen 50, die Armoy Road Races oder das East Coast Festival in Killalane wurden ebenso abgesagt wie der Ulster Grand Prix.

In Großbritannien hält man bei den Rennen in Scarborough nach wie vor an den Terminen fest. Im Juni soll das Oliver’s Mount Festival ebenso ausgetragen werden, wie Ende Juli das Barry Sheene Festival und Mitte September der Gold Cup. Ob die Stars der Road-Racing-Szene dort ihr Können zeigen werden, bleibt allerdings abzuwarten. Noch ist Großbritannien in Europa das Land, das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist.

Weil Straßenrennen einerseits unter Ausschluss der Zuseher wirklich durchführbar sind, andererseits von den nationalen Regierungen auch Einreisebestimmung nicht aufgehoben wurden, mussten drei der fünf Veranstaltungen zur International Road Racing Championship ersatzlos gestrichen werden. Nach der Absage von Hengelo (Niederlande), Imatra (Finnland) und Chimay (Belgien) wird 2020 auch kein Meistertitel vergeben. Noch besteht die Chance wenigstens die Events in Horice (Tschechien) und Frohburg (Deutschland) durchzuführen.

Aus heutiger Sicht ist es am wahrscheinlichsten, dass Ende des Jahres der Macau Motorrad Grand Prix wie geplant gefahren werden kann. Das Einladungsrennen in der ehemaligen portugiesischen Enklave übt seit jeher nicht nur auf britischen und irischen Straßenrennsportszene eine magische Anziehungskraft aus. Auch die deutschsprachigen Piloten haben ihre Fußabdrücke hinterlassen. Der Schweizer Andreas Hofmann kann einen Sieg (1997), einen zweiten (1999) und einen dritten Platz (1995) vorweisen. Der Deutsche Peter Rubatto beendete das Rennen dreimal (1987, 1988 und 1990) auf Rang 2 und der Österreicher Thomas Hinterreiter durfte 2007 als Dritter auf das Podest. Neben Dauergast Horst Saiger hofft sein österreichischer Landsmann Julian Trummer, dass er dieses Jahr einen Startplatz für das Rennen in Chinas Spielerparadies erhalten wird.

Aktualisierter Straßenrennsportkalender

Cookstown 100 – auf unbestimmte Zeit verschoben

Tandragee 100 – auf unbestimmte Zeit verschoben

IRRC Hengelo - abgesagt

North West 200 – auf unbestimmte Zeit verschoben

300 Kurven von Gustav Havel – auf Mitte August verschoben

Tourist Trophy – abgesagt

Oliver’s Mount Festival – 20. und 21. Juni

Munster 100 – abgesagt

Skerries 100 – abgesagt

IRRC Imatra – abgesagt

Southern 100 – abgesagt

Walderstown – abgesagt

Faugheen 50 – abgesagt

Armoy Road Races – abgesagt

IRRC Chimay – abgesagt

Barry Sheene Festival – 15. und 26. Juli

Ulster Grand Prix – abgesagt

East Coast Festival Killalane – abgesagt

Horice – 15. und 16. August

Classic TT & Manx GP – abgesagt

Gold Cup Scarborough – 12. und 13. September

Frohburger Dreieckrennen – 19. Und 20. September

Macau Grand Prix – 19. bis 21. November