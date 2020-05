Michael Rutter: «Gärten werden die saubersten sein»

Die Straßenrennfahrer wie der siebenfache TT-Sieger Michael Rutter haben sich nach der Absage der Classic TT mit dem Gedanken abgefunden, dass sie dieses Jahr nicht mehr viel zum Einsatz kommen werden.

Dass nach der Tourist Trophy auch die Classic TT wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste, hat die Fraktion der Straßenrennfahrer hart getroffen. Damit gibt es 2020 keine Rennen auf der Isle of Man. Weil man auf dem kleinen Eiland zwischen Großbritannien keine unnötigen Risiken eingehen wollte, wurden frühzeitig auch die Pre-TT Classic, die Post-TT-Rennen und das Southern 100 ersatzlos gestrichen.

«Natürlich sind meine Kollegen und ich enttäuscht, dass es in diesem Jahr überhaupt keine Rennen auf der Isle of Man geben wird. Die Tourist Trophy und die Classic TT sind für Bathams Racing und für mich die beiden wichtigsten Veranstaltungen im Jahr», bringt es Michael Rutter, der mit sieben TT-Siegen und zwei Triumphen bei der Classic TT zu den erfolgreichsten Fahrern auf dem Snaefell Mountain Course zählt, auf den Punkt.

«Es ist eine einzigartige Situation in der wir uns alle befinden, deshalb können wir verstehen, warum es zu den zahlreichen Absagen gekommen ist. Die Sicherheit und Gesundheit aller muss zweifellos an erster Stelle stehen», bringt Rutter Verständnis für die Entscheidungen der Veranstalter auf. «Wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden wir die saubersten Gärten und perfekt vorbereitete Motorräder haben.»