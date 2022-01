Tourist Trophy 2022: Erstmals Live-TV von der Strecke

Auf der Isle of Man macht man sich seit geraumer Zeit Gedanken, wie man die Tourist Trophy noch attraktiver gestalten könnte. Ein Ansatzpunkt ist eine Live-Übertragung, die heuer erstmals möglich sein wird.

1907 wurde auf der Isle of Man zum ersten Mal die Tourist Trophy für Motoräder ausgetragen. Die Veranstaltung auf dem kleinen Eiland zwischen Großbritannien und Irland kann also auf eine bereits über hundertjährige Geschichte zurückblicken und mit Fug und Recht behaupten, das weitaus älteste Motorradrennen auf der Welt zu sein.

Nach dem zweiten Weltkrieg zählten die TT-Rennen zur Weltmeisterschaft. Bis einschließlich 1974 wurde auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course um WM-Punkte gekämpft. Die letzten GP-Sieger hießen Charlie Williams (250 ccm), Tony Rutter (350 ccm), Phil Carpenter (500 ccm) sowie Heinz Luthringshauser/Hermann Hahn (Seitenwagen).

Obwohl die Tourist Trophy schon seit fast 50 Jahren den WM-Status verloren hat, ist der Zuspruch der Motorsportfans ungebrochen. Alljährlich folgen zehntausende Zuseher den Rennen vor Ort und bringen rege Betriebsamkeit auf die sonst eher verschlafene Insel.

Seit geraumer Zeit wird darüber nachgedacht, wie man die einzigartige Veranstaltung noch attraktiver gestalten könnte. Was bei der MotoGP oder der Superbike-WM längst Standard ist, soll jetzt auch bei der Tourist Trophy Einzug halten, nämlich Fernsehbilder für Fans rund um den Erdball, die nicht die Rennen vom Streckenrand live verfolgen können.

«Live-TV-Bilder werden allerdings nur ein Teil einer größeren Veränderung sein, zusammen mit einem neuen Sicherheits- und Risikomanagementkonzept. Das sind die beiden größten Neuerungen, die wir vorhaben», erklärt TT Business Development Manager Paul Phillips die ehrgeizigen Pläne.

«Eine digitale Unterhaltungsmarke zu sein, bedeutet in erster Linie eine grundlegende Veränderung dessen, was wir sind und was wir tun. Das ist anspruchsvoll, wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß wir das bei TT tun und wie schwierig das in Bezug auf die Landschaft, die Kultur und die technische Infrastruktur ist, aber auch, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen.»

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)