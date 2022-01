Paul Phillips: «Es wird nichts Vergleichbares geben»

Mit Live-Bildern von den Rennen, Geschichten über die Fahrer und Hintergrundberichten will man bei der Tourist Trophy Unvergleichliches für die Fans, die dem Event nicht beiwohnen können, in die Wohnzimmer liefern.

Seit vielen Jahren gehört es bei den diversesten Sportveranstaltungen zum guten Ton, die Action auch in packende TV-Bilder zu verwandeln, damit nicht nur die daheimgebliebenen Fans hautnah dabei sein zu können, sondern auch den Sponsoren ein adäquater Gegenwert für ihre finanziellen Zuwendungen geboten wird. Dazu gibt es meist auch informative Hintergrundberichte, die einen Einblick in die faszinierende Welt des Sports ermöglichen.

Auch bei den Organisatoren der Tourist Trophy ist man sich dessen bewusst, dass man die an sich schon unvergleichliche Veranstaltung noch attraktiver zu gestalten, um auch in der nächsten Dekade für Fahrer, Teams und Motorsportfans nichts an Interesse zu verlieren und da steht eine Live-Übertragung der Rennen und andere digitale Inhalte an oberster Stelle.

«Fernsehbilder sind in der heutigen Zeit nicht wirklich innovativ, bei der Tourist Trophy sieht es allerdings anders aus», ist sich TT Business Development Manager Paul Phillips bewusst. Doch anders als bei MotoGP- oder Superbike-WM-Rennen, die auf Rundkursen mit überschaubarer Streckenlänge ausgetragen werden und der technische Aufwand vergleichsweise gering ist, misst eine Runde auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course über 60 Kilometer.

«In Bezug auf die Ressourcen, sowohl personell als auch finanziell, ist es eine große Sache für uns, aber es ist alles sehr aufregend. Die Beschaffung des Equipments ist im Moment in vollem Gange. Bei der bevorstehenden TT werden gut zwei- bis dreihundert Leute an der Erstellung der Inhalte arbeiten, sei es für das Fernsehen, das Radio oder digital.»

«Man kann im digitalen Zeitalter nicht erfolgreich sein, ohne selbst eine digitale Marke zu sein. Das ist eine Tatsache. Die TT ist anderthalb Jahrzehnte lang von einem niedrigen Ausgangspunkt aus gewachsen, und zwar mit Methoden, die zu dieser Zeit angemessen und für uns erfolgreich waren. Aber wenn man zurückblickt, war das vor der weit verbreiteten Nutzung der sozialen Medien.»

«Wir haben jetzt die einmalige Chance in der Rangliste der wichtigsten Motorsportveranstaltungen Boden gutzumachen und das liegt daran, dass die Tourist Trophy unglaublich viele Geschichten und unzählige faszinierende Charaktere bietet. Darüber hinaus ist die TT auch ohne Zweifel eines der spektakulärsten Rennen der Welt. Diese drei Dinge zusammen sind die magischen Zutaten.»

«Im Moment ist die Vorbereitungszeit ziemlich stressig. Man darf nicht vergessen, dass wir ein staatliches Amt sind und einige dieser Abläufe schwieriger zu bewerkstelligen sind als in der Privatwirtschaft. Wir müssen uns an unsere eigenen Beschaffungsregeln und -verfahren halten, die vielleicht nicht so rasch umzusetzen sind wie eben in der Privatwirtschaft. Wir müssen wirklich gut organisiert sein.»

«So wie es aussieht wird unser neuer Kanal im Frühjahr mit Archiv- und Originalinhalten starten. Danach kommt die TT mit der Live-Berichterstattung und all die anderen unterstützenden Inhalte, die parallel dazu über die sozialen Kanäle und einem digitalen Kanal angeboten werden. Im Sommer und Herbst wird es eine Doku-Serie, einen Film und weitere Originalinhalte geben.»

«Die Fans werden fast die ganze Zeit in originale Inhalte der Tourist Trophy wie Live-Berichte über Veranstaltungen, Geschichten über die Protagonisten, Hintergrundstories sowie interessante Erklärungen zur TT eintauchen können. Das ist es, was alle erfolgreichen Sportsender im Moment tun. Wenn uns das Ganze von unserer Veranstaltung auch gelingt, gibt es nichts Vergleichbares.»

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)